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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الموجة الـ30 | إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية واسترداد 1925 مترا بأصفون بالأقصر

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأصفون بإسنا ضمن الموجة الـ30 و استرداد 1925 مترا
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأصفون بإسنا ضمن الموجة الـ30 و استرداد 1925 مترا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر جهودها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، بالتعامل الحاسم مع أي تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشهدت قرية أصفون تنفيذ حملة لإزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت نحو 1925 مترا مربعا.

وتضمنت الإزالات 6 حالات متغيرات مكانية، إلى جانب 3 حالات تعد في المهد، حيث جرى التعامل معها وإزالتها في حينها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف قرى المركز، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر وتعليمات رئيس مركز ومدينة إسنا.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، بالتزامن مع استمرار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات بمختلف صورها.

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