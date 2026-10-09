قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. متى يبدأ التوقيت الشتوي؟
ماليزيا تغلق المدارس في عدة ولايات بسبب الضباب الدخاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يحرر 660 محضرًا خلال سبتمبر.. ضبط طن سلع منتهية الصلاحية و2 طن بدون فواتير و12 طن دقيق بمستودعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق ومحطات المواد البترولية خلال شهر سبتمبر 2026، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير إجمالي 660 محضرًا ومخالفة تموينية في مختلف القطاعات، بواقع 191 مخالفة في مجال المخابز، و465 محضرًا في مجال الأسواق، بالإضافة إلى 4 محاضر في مجال المواد البترولية.

وشملت مخالفات المخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في الدقيق، وعدم نظافة المخبز، وعدم وجود سجلات، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق، تضمنت المحاضر ضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت دون ترخيص، إلى جانب غلق بدالين تموينيين خلال المواعيد الرسمية.

كما تم تحرير 4 محاضر في مجال المواد البترولية، تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وسجل 21 بترول.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وطنين من السلع الغذائية بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط طن نخالة مدعمة محظورة التداول، ونصف طن سماد زراعي محظور التداول.

كما تمكنت الحملات من ضبط 167 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز البلدية، وضبط طن سكر حر ناقص الوزن، وطن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق.

وفي مجال المخابز ومستودعات الدقيق، تم رصد تصرف أحد المخابز في كمية بلغت طنين من الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب تصرف مستودعات دقيق في كمية بلغت 12 طنًا من الدقيق البلدي المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي ملف الشكاوى، أعلنت المديرية الانتهاء من الرد على 119 شكوى مقدمة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وتنوعت الشكاوى بين إيقاف بطاقات تموينية بسبب مخالفات سرقة كهرباء أو تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وتظلمات العدالة الاجتماعية، وإضافة المواليد وغيرها.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع والمواد التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الاقصر أخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

النصر السعودي

النصر يواجه الدرعية في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.. رونالدو يقود التشكيل المتوقع

الاهلي و الزمالك

كريم رمزي يكشف مفاجأة بشأن ثنائي منتخب الشباب قبل مباراة القمة

زيزو

شريف حازم ينتقد زيزو: عمل لخبطة في الأهلي ومش لازم يلعب أساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد