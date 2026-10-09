تموين الأقصر يحرر 660 محضرًا خلال سبتمبر.. ضبط طن سلع منتهية الصلاحية و2 طن بدون فواتير و12 طن دقيق بمستودعات

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق ومحطات المواد البترولية خلال شهر سبتمبر 2026، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير إجمالي 660 محضرًا ومخالفة تموينية في مختلف القطاعات، بواقع 191 مخالفة في مجال المخابز، و465 محضرًا في مجال الأسواق، بالإضافة إلى 4 محاضر في مجال المواد البترولية.

وشملت مخالفات المخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في الدقيق، وعدم نظافة المخبز، وعدم وجود سجلات، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق، تضمنت المحاضر ضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت دون ترخيص، إلى جانب غلق بدالين تموينيين خلال المواعيد الرسمية.

كما تم تحرير 4 محاضر في مجال المواد البترولية، تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وسجل 21 بترول.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وطنين من السلع الغذائية بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط طن نخالة مدعمة محظورة التداول، ونصف طن سماد زراعي محظور التداول.

كما تمكنت الحملات من ضبط 167 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز البلدية، وضبط طن سكر حر ناقص الوزن، وطن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق.

وفي مجال المخابز ومستودعات الدقيق، تم رصد تصرف أحد المخابز في كمية بلغت طنين من الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب تصرف مستودعات دقيق في كمية بلغت 12 طنًا من الدقيق البلدي المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي ملف الشكاوى، أعلنت المديرية الانتهاء من الرد على 119 شكوى مقدمة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وتنوعت الشكاوى بين إيقاف بطاقات تموينية بسبب مخالفات سرقة كهرباء أو تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وتظلمات العدالة الاجتماعية، وإضافة المواليد وغيرها.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع والمواد التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.