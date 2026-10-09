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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى إنتصارات أكتوبر

ثقافة الأقصر تحتفي بإنتصارات أكتوبر المجيدة
ثقافة الأقصر تحتفي بإنتصارات أكتوبر المجيدة
شمس يونس

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات بالاقصر احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ، استهل الحفل بورشة حكي بعنوان «رجال صنعوا المجد»، تناول من خلالها  بطولات رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم خلال حرب أكتوبر، وما سطره جنود مصر من صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، بما يعزز لدى الأطفال والنشء قيم الانتماء والوطنية والفخر بالهوية المصرية سردتها ثناء محمود أخصائي المكتبه العامه.

كما شهدت الحفل أعداد ورش للفنون التشكيلية والرسم والتلوين، مستوحاة من روح النصر والعلم المصري ورموز البطولة تدريب شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية، بالإضافة إلي ورشه بالورق الملون تدريب رحمه أحمد. 

و تضمنت مسابقة ثقافية عن أبطال أكتوبر أعدتها هناء يونس اخصائي مكتبة الطفل، بجانب تقديم استعراضات وفقرات فنية متنوعة، واكتشاف عدد من المواهب  قدمتها بسمه ابو السعود أخصائي . 

كما نظم قصر ثقافة الأقصر ضمن انشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب وفرع ثقافة الاقصر بادارة  محمد رجب، بدأت الفاعليات  محاضرة ثقافية بعنوان" اكتوبر إرادة شعب" ألقاها شعبان شلبي وتحدث فيها عن بطولات القوات المسلحة المصرية، وعظمة الإرادة المصرية في تحقيق النصر واسترداد الارض والكرامة. 

اعقبها أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقدم فيها مجموعة من القصائد الوطنية التي تغنت بحب مصر وبأمجاد نصر اكتوبر المجيد، و ورشة أشغال يدوية علم مصر من الخرز تدريب مشيرة طلعت. 

واختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة الاقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو اشرف شبيب وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الاغاني الوطنية “بسم الله _ ام البطل _تسلم الأيادي”

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