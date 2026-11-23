أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق تطبيقه الجديد “CIB Pay”، الذي يتيح لعملاء البنك إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر هواتف الأندرويد بدون الحاجة لاستخدام البطاقة الفعلية، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك المتواصل بتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

ويعتمد تطبيق “CIB Pay” على تحويل البطاقات البنكية الخاصة بالعملاء إلى رموز رقمية مشفّرة، بما يسمح بتنفيذ معاملات "اضغط للدفع" (Tap to Pay) باستخدام الهاتف المحمول مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام البطاقة البلاستيكية، وذلك عبر تمرير الهاتف على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) الداعمة للدفع اللاتلامسي.

وأوضح البنك في بيان، أن التطبيق تم إطلاقه وتشغيله رسميًا لجميع عملاء البنك اليوم الموافق 23 نوفمبر 2026، ليتيح لمستخدمي هواتف الأندرويد الاستفادة من خدمة “اضغط للدفع” (Tap to Pay) ، على غرار ما تم تفعيله سابقًا لعملاء البنك من مستخدمي هواتف آيفون العاملة بنظام iOS ، في إطار حرص البنك على توفير تجربة رقمية موحّدة ومتطورة لكافة شرائح العملاء.

وأشار البنك إلى أن الاستفادة من تطبيق “CIB Pay” تتم عبر تحميل التطبيق من خلال متجر Google Play الخاص بهواتف الأندرويد، ثم إنشاء مستخدم جديد داخل التطبيق، ليتم بعد ذلك إظهار جميع البطاقات البنكية المؤهلة الخاصة بالعميل والمسجلة لدى البنك، وجعلها جاهزة لتفعيل خاصية(Tap to Pay) “اضغط للدفع”. وبمجرد إتمام هذه الخطوات، يصبح بإمكان العملاء إجراء عمليات الدفع اللاتلامسية بسهولة وأمان باستخدام الهاتف المحمول على أي جهاز نقاط بيع (POS) متوافق.

وقال إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB):“إطلاق تطبيق ‘CIB Pay’ يعكس رؤية البنك الاستراتيجية للاستثمار المستدام في التكنولوجيا المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتقديم حلول دفع رقمية متقدمة ترتكز على أعلى معايير الأمان والحوكمة. هذه الخطوة لا تدعم فقط تجربة العملاء، بل تسهم أيضًا في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في السوق المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأكد زكري أن البنك التجاري الدولي يواصل لعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار داخل القطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية التي تدعم الشمول المالي وترفع كفاءة المنظومة المصرفية ككل.

من جانبه، قال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB): “يمثل تطبيق ‘CIB Pay’ خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تقديم حلول رقمية مبتكرة تضع تجربة العميل في صدارة أولوياتنا. وقد حرصنا على إتاحة التطبيق لمستخدمي هواتف الأندرويد بنفس سهولة الاستخدام والبساطة التي اعتاد عليها عملاؤنا من مستخدمي هواتف آيفون، دون أي تعقيد، بما يعزز من انتشار حلول الدفع اللاتلامسي ويمنح العملاء مرونة أكبر في معاملاتهم اليومية.”

وأضاف أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي الشامل، وتقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة تتماشى مع التطور المتسارع في سلوكيات الدفع الإلكتروني.

وشدد البنك على أن CIB من أوائل البنوك في السوق المصري الذى يتيح إجراء معاملات “اضغط للدفع” (Tap to Pay) باستخدام هواتف الأندرويد كما كان من قبل من رواد اتاحة الخدمة لعملائه من حاملى آيفون، وهو ما يرسّخ مكانته الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، ويضع معيارًا جديدًا لحلول الدفع الإلكتروني داخل القطاع المصرفي المصري، تأكيدًا لدور البنك التجاري الدولي باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، وأكثرها تأثيرًا وريادة في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.