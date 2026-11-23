تطلق غرفة شركات السياحة يوم 13 ديسمبر المقبل مبادرتها الجديدة " مسار " لتدريب العاملين بشركات السياحة وإعداد الكوادر الجديد ونقل الخبرات داخل القطاع ، يأتي هذا في إطار جهود مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لرفع كفاءة جميع العاملين بشركات السياحة وتنفيذا للخطة التي وضعها المجلس لمضاعفة البرامج التدريبة بكافة صورها لرفع مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها شركات السياحة لجميع عملائها داخل وخارج مصر



كما تستهدف المبادرة تقديم إطارًا مستدامًا لنقل الخبرات العملية والمهنية من رموز وخبراء القطاع إلى العاملين بشركات السياحة، وإعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على القيادة



وقد وقعت الغرفة ممثلة في لجنة التدريب مذكرة تفاهم لإطلاق المبادرة مع شركة «تي آي تي سوليوشنز» (T.I.T Solutions) , ووقع المذكرة كل من هيثم عرفة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالغرفة والدكتور محمد طه رئيس الشركة ، وتم التوقيع بمقر الغرفة بحضور كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة وأسامة عمارة المدير التنفيذي



وأكد هيثم عرفة أن المبادرة تجمع العاملين في شركات السياحة المصرية بخبراء ورموز من مختلف تخصصات القطاع، لاستعراض الخبرات والمواقف المختلفة والية حل المشاكل وتطوير العمل ، وأضاف أن المبادرة حظيت بدعم كبير من مجلس إدارة الغرفة منذ بدء الإعداد لها حرصا على تطوير التدريب المقدّم للشركات وإعداد جيل جديد من الكوادر السياحية القادرة على تولّي مسؤوليات أكبر.



وأوضح هيثم عرفة أنه تم تحديد احتياجات الشركات التدريبية بالتنسيق مع شركة «تي آي تي سوليوشنز»، لصياغة فكرة «مَسار» وتطويرها بالتعاون مع لجنة التدريب. واختير للمبادرة شعار «من الصناعة إلى الصناعة» تعبيرًا عن فكرتها الأساسية، وهي أن ينقل أهل المهنة خبراتهم مباشرةً إلى زملائهم، كما يتم التنسيق بين الأطراف المشاركة وتوظيف التكنولوجيا لإتاحة اللقاءات عبر الإنترنت للعاملين في شركات السياحة بمختلف المحافظات.



وتعتمد لقاءات «مَسار» على دراسة حالات عملية تتيح للمشاركين طرح الأسئلة ومناقشة البدائل مع أصحاب التجربة، وتشمل الموضوعات المقترحة تنظيم المؤتمرات ورحلات الحوافز، وحجز تذاكر الطيران، والنقل السياحي، وتشغيل الرحلات النيلية، إلى جانب المبيعات والإدارة والتكنولوجيا. وتتولى لجنة التدريب تحديد أولويات البرامج واعتماد محتواها وفقًا لاحتياجات الشركات الأعضاء.

ودعت الغرفة شركات السياحة الراغبة في المشاركة إلى تسجيل اهتمامها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، حيث ستُعلن تفاصيل البرامج ومواعيد اللقاءات. www.MASAR-ETAA.org ⁠



ومن جانبه أعرب الدكتور محمد طه عن سعادته بتعاون شركته مع الغرفة في هذه المبادرة المهمة مؤكدا الحرص على إعداد الجوانب التقنية والتنظيمية والتشغيلية للبرنامج، وتوظيف أدوات التسويق الحديث والتحول الرقمي في خدمة أهدافه. كما نسعى من خلال مسار إلى وضع التكنولوجيا والتنظيم والمعرفة التطبيقية في خدمة العاملين بالقطاع، بحيث يغادر المشارك كل نشاط بأداة أو فكرة أو خطة يستطيع استخدامها فعليًا في عمله

