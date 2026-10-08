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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 شكائر دقيق مدعم داخل مخبز سياحي بإسنا.. وتموين الأقصر تحرر 10 مخالفات

ضبط 7 شكائر دقيق مدعم داخل مخبز سياحي غير مرخص بإسنا.. وتموين الأقصر يحرر 10 مخالفات
ضبط 7 شكائر دقيق مدعم داخل مخبز سياحي غير مرخص بإسنا.. وتموين الأقصر يحرر 10 مخالفات
شمس يونس

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمدينة إسنا في محافظة الأقصر من ضبط كمية من الدقيق المخصص للمخابز البلدية والمدعم من الدولة، داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة، وذلك خلال حملات رقابية استهدفت متابعة حركة تداول السلع والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال العامة، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية، مع التأكد من جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الحملة جرى تنفيذها بدائرة مركز ومدينة إسنا، بقيادة المنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة، وبمشاركة المفتشين محمد الهواري ومحمد طه، حيث استهدفت المرور على المخابز والأسواق والمحال العامة، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ومخالفات تموينية، كان أبرزها ضبط 7 شكائر من الدقيق المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداولها خارج المنظومة التموينية، داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما شملت نتائج الحملة تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف في عدد 2 جوال، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول السلع.

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