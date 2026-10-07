«شفاء الأورمان» بالأقصر تستقبل 15 ألف حالة خدمة خارجية بأحدث الفحوصات الطبية

تواصل مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر في تقديم خدماتها الطبية المتكاملة لأهالي ومواطني صعيد مصر، حيث استقبلت المستشفى ما يقرب من 15 ألف حالة خدمة خارجية سنوياً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى وذويهم.

وتقدم المستشفى منظومة متكاملة من الفحوصات الطبية الدقيقة للحالات التي تتطلب تشخيصاً أو متابعة، بما في ذلك الحالات غير المصابة بالأورام أو التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة مثل إجراء المسح الذري، الأشعة التشخيصية، وجلسات العلاج الإشعاعي، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية.

وفي حال أسفرت الفحوصات والتحاليل الطبية عن ثبوت إصابة أي من المترددين بأورام، يتم على الفور فتح ملف طبي للمريض لبدء رحلة العلاج والمتابعة الدورية داخل المستشفى وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، وبشكل مجاني بالكامل.

وأوضح «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن استقبال أكثر من 15 ألف حالة خدمات خارجية يعكس حجم الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه أهالينا في صعيد مصر، مؤكداً أننا نسعى إلى تقديم منظومة طبية متكاملة تضاهي العالمية، لتوفير مشقة السفر على مرضى الصعيد.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، علي حرص المستشفي في توفير أحدث تقنيات المسح الذري والعلاج الإشعاعي لضمان التشخيص المبكر والدقيق، مع التزامها بتقديم الرعاية المجانية الفورية وفتح ملفات طبية لكل من تثبت إصابته من أهالي الصعيد.

يذكر أن مستشفي «شفاء الأورمان» بمحافظة الأقصر، تعد أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج الأورام بالصعيد، حيث تخدم آلاف المرضى سنوياً من مختلف محافظات الصعيد بالمجان.