47 رحلة بالون تحلق فوق الأقصر وعلى متنها 1316 سائحا

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 47 رحلة بالون طائر على متنها 1316 سائحا من مختلف الجنسيات، وسط إقبال من الزائرين على خوض تجربة التحليق فوق المدينة ومشاهدة المناطق الأثرية من أعلى.

وانطلقت الرحلات في الساعات الأولى من الصباح من منطقة القرنة بالبر الغربي، وحلقت البالونات فوق نهر النيل والمناطق الزراعية، فيما استمتع السائحون بمشاهدة عدد من أبرز المواقع الأثرية، وفي مقدمتها معابد ومقابر البر الغربي.

وقال كابتن وائل أحمد، طيار بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تحظى بإقبال كبير من السائحين، خاصة أن التحليق يمنح الزائر فرصة لمشاهدة الأقصر ومعالمها الأثرية من زاوية مختلفة.

وأوضح كابتن وائل أحمد أن لحظات الإقلاع والتحليق من أكثر الأوقات التي يحرص السائحون على توثيقها بالصور والفيديوهات، مشيرا إلى أن كثيرا منهم يخوضون تجربة البالون للمرة الأولى، وهو ما يجعلها من أبرز التجارب التي يحرصون على خوضها خلال زيارتهم للأقصر.

وأكد أن الرحلات تخضع قبل الإقلاع لمراجعة الأحوال الجوية والتأكد من ملاءمتها للتحليق، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والضوابط المنظمة لرحلات البالون، حفاظا على سلامة الركاب وطاقم الرحلة.

وتواصل رحلات البالون الطائر جذب السائحين في الأقصر، لما توفره من فرصة لمشاهدة المواقع الأثرية ونهر النيل والطبيعة المحيطة بالمدينة خلال رحلة جوية قصيرة في الساعات الأولى من النهار.