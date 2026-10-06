جامعة الأقصر تستعد لمنتدى مصر 2026 بجلسة تحضيرية حول التعليم والتشغيل

عقدت جامعة الأقصر جلسة تحضيرية برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، في إطار الاستعداد لجلسة الاستماع الخاصة بمحور التعليم والتشغيل؛ ضمن تحضيرات الجامعة للمشاركة في أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية، وبمشاركة عدد من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

وذلك في إطار مشاركة الجامعة في الجلسات التحضيرية والحوار المجتمعي لمنتدى مصر 2026، وذلك استجابة لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح آفاق الحوار والنقاش حول القضايا والملفات الوطنية ذات الأولوية.

وأكدت الدكتورة صابرين أن محور التعليم والتشغيل يُعد من المحاور المهمة التي تتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم، لارتباطهما المباشر بمستقبل الطلاب والخريجين وقدرة مؤسسات التعليم على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

شهدت الجلسة التي ترأستها الدكتورة صابرين عبد الجليل، والدكتور محمد مقررًا لها؛ حضور ممثلي الحكومة بمحور التعليم والتشغيل من ممثلي وزارة التربية والتعليم: الدكتور أكرم حسن محمد - مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للابتكار؛ ممثلًا لوزارة التعليم العالي، والدكتور وائل عبد الصبور ممثلا عن وزارة العمل - مدير الادارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني.

وأوضحت رئيس الجامعة أن جلسات الاستماع تستهدف الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات وتحديد الفجوات إلى طرح رؤى واقعية وحلول تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس، مع الاستفادة من تنوع الخبرات والتخصصات، وإتاحة مساحة حقيقية للحوار بين الجامعة وممثلي الجهات والوزارات والقطاعات المعنية، وصولًا إلى تحديد الأولويات وصياغة توصيات تستند إلى الواقع وتستشرف المستقبل.

وشددت على أهمية التركيز على مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومهارات المستقبل، والتعلم التطبيقي والمستمر، وتعزيز الشراكة مع سوق العمل، والتوجيه المهني، وقياس قابلية التوظيف، مع التأكيد على أن تتضمن المخرجات آليات واضحة للتنفيذ ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة الأثر.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوالحسن عبدالموجود، منسق الجلسات، أن جلسات الاستماع تُدار من خلال خمس مجموعات عمل تعمل بالتوازي داخل ثلاث جلسات موضوعية، بما يتيح مناقشة الموضوعات من زوايا تخصصية متنوعة وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المناقشات داخل كل جلسة تسير وفق تسلسل موحد يبدأ بـ رصد الواقع، وتحديد الفجوات والتحديات، وتحديد الأولويات، وطرح البدائل والحلول، وتحديد الإجراءات التنفيذية، وصولًا إلى صياغة المخرجات والتوصيات ومؤشرات القياس.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب ومقرر الجلسات، أن الأجندة التنفيذية تتضمن ثلاث جلسات رئيسية؛ تتناول الأولى مواءمة التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال بحث فجوات التخصصات والمهارات، ومرونة البرامج والمقررات، ودور أصحاب العمل في تطوير البرامج والتدريب العملي وتتبع الخريجين.

وناقشت الجلسة الثانية مهارات المستقبل والتعلم التطبيقي والمستمر، بما يشمل المهارات الرقمية والتكنولوجية واللغوية والشخصية، والتدريب أثناء الدراسة، والتعليم المستمر وإعادة التأهيل ورفع المهارات، إلى جانب ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتناولت الجلسة الثالثة الشراكة مع سوق العمل والتوجيه المهني وقياس قابلية التوظيف، من خلال بحث أدوار الحكومة والجامعة والقطاع الخاص، وتطوير التوجيه والإرشاد المهني، والتدريب والتوظيف، وقياس قابلية الخريجين للتوظيف ورضا أصحاب العمل، وصولًا إلى نماذج شراكة ومؤشرات قابلة للقياس.

وأكدت رئيس الجامعة في ختام الجلسة ثقتها في قدرة فريق العمل على تقديم مخرجات تعكس إسهام جامعة الأقصر في هذا الحوار الوطني، وتدعم الوصول إلى نتائج عملية ذات أثر قابل للقياس.