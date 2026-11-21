أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالإعلامية راندا أبو العزم، مثمنًا مسيرتها المهنية وما قدمته من أداء إعلامي متميز على مدار سنوات عملها بقناة العربية، ومتمنيًا لها التوفيق في خطوتها المهنية الجديدة.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «راندا أبو العزم إعلامية متميزة، حضورها طاغٍ، وقدراتها المهنية ومعالجتها للأحداث نالت تقدير الجميع، ظلت على مدى سنوات واحدة من أهم نجوم قناة العربية».

واختتم بكري رسالته بتوجيه التحية والتقدير للإعلامية راندا أبو العزم، معربًا عن احترامه لمسيرتها الإعلامية، ومتمنيًا لها النجاح في مسيرتها الجديدة.



https://x.com/BakryMP/status/2124053619230072935?a=WyAxvrpyvOBJ777XTpM&s=08