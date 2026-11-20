كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تسليم الأسلحة الموجودة بحوزة المنقبين عن الذهب في الصحراء الشرقية، موضحًا أن قبائل الجنوب سلمت 33 بندقية آلية وقطعتين من سلاح الجرينوف، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الخطوة تأتي استجابة للمبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وتعكس رغبة أبناء القبائل وشيوخها في التعاون مع مؤسسات الدولة وإنهاء مظاهر العشوائية.

وأضاف أن تسليم الأسلحة يمثل رسالة واضحة بشأن استعداد أبناء الجنوب للعمل تحت مظلة الدولة والالتزام بالقانون، مؤكدًا أن حل أزمة الدهابة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مؤسسات الدولة والأهالي لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وشدد بكري على أن الدولة تسعى إلى إنهاء المشكلات المرتبطة بالتنقيب العشوائي عن الذهب، وفتح صفحة جديدة مع أبناء الجنوب قائمة على الثقة المتبادلة، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الثروات المعدنية المصرية.