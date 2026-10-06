الأقصر تفتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السابعة

أعلنت محافظة الأقصر فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السابعة، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وذلك في إطار دعم المواهب الصغيرة وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وتستهدف الجائزة اكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتشجيعهم على القراءة والكتابة والفنون والابتكار، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ويستمر باب التقديم للجائزة حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، على أن تشمل المنافسات فئتين عمريتين، الأولى من 5 إلى 12 عاما، والثانية من 12 إلى 18 عاما.

وتضم الجائزة ثلاثة فروع رئيسية، هي الآداب وتشمل القصة والشعر والتأليف المسرحي، والفنون وتشمل الرسم والعزف والغناء، إلى جانب فرع الإبداع والابتكار الذي يتضمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية.

وتخصص جائزتان لكل فئة عمرية في كل فرع، ليصل إجمالي الجوائز إلى 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه لكل فائز.

ودعت محافظة الأقصر أولياء الأمور وأبناء المحافظة من الموهوبين والراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط الجائزة وتفاصيل التقديم والتسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجائزة: www.ckp.gov.eg أو www.ckp.eg، والاستفادة من الفرصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.