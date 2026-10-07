100 مركب صيد.. محافظ الأقصر يشهد تسليم «مراكب الرزق» لصغار الصيادين

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم "الأربعاء"، فعاليات تسليم 100 مركب صيد لصيادي المحافظة، وذلك على الضفة الشرقية لنهر النيل بطريق المسار السياحي بمدينة البياضية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «مراكب الرزق» التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع محافظة الأقصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تمكين ودعم صغار الصيادين وتوفير مصادر دخل مستدامة وحياة كريمة لهم ولأسرهم.

تستهدف المبادرة تأمين دخل مستدام ومساعدة صغار الصيادين المحترفين ممن لا يمتلكون مراكب أو يمتلكون مراكب متهالكة على تأمين مصدر دخل كريم ومستدام، حيث تم تسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بأحدث أدوات ومعدات الصيد وحافظة تبريد مجاناً لتحفيزهم على زيادة الإنتاج وعلى تطوير مهنتهم وخبراتهم في مجال الصيد.

حضر الفعاليات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعلي سيد صادق رئيس مدينة البياضية، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وهاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة هيام الطباخ، عضو المجلس الاستشاري للمؤسسة، والدكتور محمد عبد الجليل، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع المشروعات بالمؤسسة، وعدد من قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

من جانبه وجه محافظ الأقصر، التهنئة للصيادين المستفيدين بمناسبة تسلمهم مراكب الصيد الجديدة، محفزاً إياهم على السعي الجاد ومضاعفة الإنتاجية، ومتمنياً لهم رزقاً وفيراً وحياة كريمة.

وأكد على أهمية الدور التنموي والمجتمعي الذي يلعبه التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية،ومشيداً بمبادرة «مراكب الرزق» لما تمثله من دعم عملي ومباشر لشرائح الصيادين وتنمية التجمعات المحلية.

كما أكد أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكافة المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان والارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء الأقصر.