«احموا الغيط قبل فوات الأوان».. زراعة الأقصر تطلق حملة موسعة لمكافحة فئران الحقول

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة الفئران بمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة، عقب حصاد المحاصيل الصيفية، بهدف الحد من مخاطر القوارض وحماية الرقعة الزراعية والمحاصيل من الخسائر التي تسببها الآفات.

تأتي الحملة تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وتحت إشراف وتنسيق المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشملت الأعمال الميدانية المرور على نواحي إدارة البندر، والتي تضم بندر الأقصر ومنشأة العماري، إلى جانب ناحية الحبيل التابعة لإدارة البياضية، وذلك ضمن خطة الحملة التي انطلقت في 4 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر 2026.

وتستهدف فرق المكافحة التعامل مع بؤر الإصابة بمختلف المناطق الزراعية، خاصة حواف الترع والمصارف والطرق الزراعية والجسور المحيطة بالأراضي المزروعة، باستخدام مبيدات متخصصة ومعتمدة، من بينها مبيدا «فوسفيد الزنك» و«الليبيت»، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأكدت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مديرة إدارة القوارض بمديرية الزراعة بالأقصر، أهمية تعاون المزارعين والمواطنين مع لجان المكافحة وتسهيل مهامها خلال تنفيذ أعمال الحملة، مشيرة إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين يسهم في الحد من انتشار القوارض والحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتأتي الحملة تحت شعار: «معا نحو بيئة زراعية آمنة وإنتاجية أعلى»، في إطار جهود وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالأقصر للحفاظ على الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج.