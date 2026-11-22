كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن طبيعة تعامل تجار الذهب مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مؤكدًا أن زيادة سعر المعدن الأصفر ليست بالضرورة في صالح التجّار، بل إن انخفاض الأسعار قد يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة الإقبال على المشغولات الذهبية.

زيادة حجم المبيعات

وأوضح هاني ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تجار الذهب يحققون استفادة أكبر من زيادة حجم المبيعات، خاصة أن أرباحهم ترتبط بالقيمة المضافة والمصنعية المصاحبة للمنتجات الذهبية، وليس بمجرد ارتفاع سعر الجرام.

وأضاف أن استمرار العوامل التي تضغط على أسعار الذهب لن يستمر بالضرورة لفترة طويلة، متوقعًا حدوث تغيرات في المؤثرات الحالية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن القطاع يتطلع إلى انتعاش حركة الشراء، موضحًا أن الأسعار شهدت نسب تحرك متقاربة بين مختلف أنواع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أهمية الاستثمار طويل الأجل

وأكد أن زيادة الوعي بأهمية الاستثمار طويل الأجل دفعت المواطنين إلى إعادة النظر في المشغولات الذهبية باعتبارها إحدى وسائل الادخار التي يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة.