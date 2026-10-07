الأقصر تتجمل للموسم السياحي.. تطوير الأعمدة الديكورية وبدء رصف الشوارع

تتحرك محافظة الأقصر على أكثر من محور لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، من خلال تنفيذ أعمال صيانة وتجميل للأعمدة الديكورية، إلى جانب البدء في تجهيز عدد من المناطق الحيوية لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق.

وتأتي التحركات تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث بدأت مدينة الأقصر أعمال طلاء ورفع كفاءة الأعمدة الديكورية المنتشرة بالشوارع والميادين، ضمن خطة تستهدف توحيد المظهر الجمالي وإعادة تأهيل عناصر الإنارة والتجميل بما يتناسب مع طبيعة المدينة السياحية.

ويتابع اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، مراحل تنفيذ الأعمال ميدانيا، للتأكد من انتظام أعمال الصيانة وتجديد الدهانات، مع مراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة، بما يحقق الشكل الحضاري المستهدف ويحافظ في الوقت نفسه على عناصر السلامة بالشوارع.

ولا تقتصر خطة التطوير على أعمال التجميل، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية الاستعدادات الأولية لرصف منطقة سيدي أبو الحجاج وشارع محمد فريد بمدخل المنشية، في خطوة تستهدف تحسين حالة الطرق في أحد المواقع الحيوية داخل المدينة ورفع كفاءة الحركة أمام المواطنين والزائرين.

وتشمل الأعمال التمهيدية كشط طبقات الأسفلت القديمة وتسوية الطريق، بالتوازي مع مراجعة ورفع كفاءة شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والشركات المختصة.

وتستهدف هذه الخطوة الانتهاء من أعمال المرافق قبل تنفيذ الرصف النهائي، بما يمنع الحاجة إلى إعادة فتح الطريق أو إجراء حفريات جديدة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ويضمن الحفاظ على كفاءة الطريق وجودة الرصف لأطول فترة ممكنة.

وتندرج أعمال تطوير الأعمدة الديكورية ورصف الطرق ضمن خطة أوسع لتحسين المظهر العام بمدينة الأقصر ورفع كفاءة الشوارع والمسارات الحيوية، بما يواكب الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي، ويحسن حركة المواطنين والسيارات، ويعزز الصورة الحضارية للمدينة أمام زوارها.

وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار أعمال المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والتجميل، والعمل على تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المشهد العام للشوارع والميادين.