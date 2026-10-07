قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
شيخ الأزهر: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استئصال ورم سرطاني بالقولون بالمنظار في مجمع الأقصر الطبي بالأقصر.. والمريض يتحمل 480 جنيهًا فقط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجح الفريق الطبي بمجمع الأقصر الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون باستخدام المنظار الجراحي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأُجريت العملية باستخدام تقنية المنظار الجراحي، التي تتيح إجراء التدخل الجراحي من خلال فتحات محدودة، وفقًا لطبيعة الحالة ومتطلباتها، وذلك تحت إشراف فريق متخصص من أطباء الجراحة العامة والأورام والتخدير والتمريض.

وتبرز أهمية العملية في إتاحة هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قد تتجاوز التكلفة التقديرية لمثل هذه العمليات في القطاع الخاص 200 ألف جنيه، بينما بلغت نسبة مساهمة المنتفع في هذه الحالة 480 جنيهًا فقط، وفقا للوائح المنظمة للمنظومة.

وأجريت العملية بواسطة الدكتور عبدالله رشاد تميرك، استشاري الجراحة العامة والأورام وجراحات الكبد والبنكرياس، والدكتور شريف علاء محمد، أخصائي الجراحة العامة والأورام وجراحات الكبد والبنكرياس، والدكتور محمد محمد إبراهيم، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة.

وضم فريق التخدير والعناية المركزة الدكتور محمود بهاء الدين موسى حسن، استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور جهاد أحمد علي، والدكتور إيه ناصف عبد الرحيم، أخصائيي التخدير والعناية، إلى جانب أستاذة دنيا إبراهيم محمود، فنية التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في فريق تمريض العمليات كل من الممرضة سارة عبدالظاهر محمد والممرضة منال عبداللطيف موسى.

وأجريت العملية تحت توجيه وإشراف الدكتور محمد عبدالرحمن، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والأورام بمجمع الأقصر الطبي، والدكتور محمد العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي.

ويأتي نجاح العملية ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتوفير خدمات علاجية وجراحية متخصصة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الطبية والجراحية وفقا لاحتياجات كل حالة.

الاقصر أخبار الاقصر الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

ميلوني

ميلوني: الاتحاد الأوروبي مهتم بطلبنا للحصول على مرونة إضافية في الميزانية لمواجهة التضخم

معهد الفلك

معهد الفلك يبحث مؤشرات الزلازل والبراكين باستخدام الأقمار الصناعية

فلسطين

فلسطين تؤكد ضرورة تفعيل عمل مجلس السلام في غزة وتحذر من الخطاب التحريضي لوزراء حكومة الاحتلال

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد