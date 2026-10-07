استئصال ورم سرطاني بالقولون بالمنظار في مجمع الأقصر الطبي بالأقصر.. والمريض يتحمل 480 جنيهًا فقط

نجح الفريق الطبي بمجمع الأقصر الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون باستخدام المنظار الجراحي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأُجريت العملية باستخدام تقنية المنظار الجراحي، التي تتيح إجراء التدخل الجراحي من خلال فتحات محدودة، وفقًا لطبيعة الحالة ومتطلباتها، وذلك تحت إشراف فريق متخصص من أطباء الجراحة العامة والأورام والتخدير والتمريض.

وتبرز أهمية العملية في إتاحة هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قد تتجاوز التكلفة التقديرية لمثل هذه العمليات في القطاع الخاص 200 ألف جنيه، بينما بلغت نسبة مساهمة المنتفع في هذه الحالة 480 جنيهًا فقط، وفقا للوائح المنظمة للمنظومة.

وأجريت العملية بواسطة الدكتور عبدالله رشاد تميرك، استشاري الجراحة العامة والأورام وجراحات الكبد والبنكرياس، والدكتور شريف علاء محمد، أخصائي الجراحة العامة والأورام وجراحات الكبد والبنكرياس، والدكتور محمد محمد إبراهيم، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة.

وضم فريق التخدير والعناية المركزة الدكتور محمود بهاء الدين موسى حسن، استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور جهاد أحمد علي، والدكتور إيه ناصف عبد الرحيم، أخصائيي التخدير والعناية، إلى جانب أستاذة دنيا إبراهيم محمود، فنية التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في فريق تمريض العمليات كل من الممرضة سارة عبدالظاهر محمد والممرضة منال عبداللطيف موسى.

وأجريت العملية تحت توجيه وإشراف الدكتور محمد عبدالرحمن، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والأورام بمجمع الأقصر الطبي، والدكتور محمد العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي.

ويأتي نجاح العملية ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتوفير خدمات علاجية وجراحية متخصصة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الطبية والجراحية وفقا لاحتياجات كل حالة.