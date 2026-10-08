50 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر على متنها 1500 سائح

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 50 رحلة بالون طائر على متنها نحو 1500 سائح من مختلف الجنسيات، وسط إقبال كبير على رحلات التحليق التي تنطلق مع الساعات الأولى للصباح من منطقة القرنة بالبر الغربي.

وحلق البالونات فوق نهر النيل والمناطق الزراعية، بينما تابع السائحون من الأعلى معالم البر الغربي وما يضمه من مواقع أثرية بارزة، في رحلة تمنحهم فرصة لمشاهدة الأقصر من زاوية مختلفة.

وقال كابتن وائل أحمد، طيار بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الرحلات تشهد إقبالا ملحوظا من السائحين، موضحا أن الكثير منهم يحرصون على تجربة البالون باعتبارها من الأنشطة التي تمنحهم فرصة للاستمتاع بالأقصر بطريقة مختلفة.

وأضاف وائل أحمد أن لحظة الإقلاع تكون من أكثر اللحظات التي ينتظرها الركاب، خاصة مع ارتفاع البالون تدريجيا وبدء ظهور النيل والمناطق الأثرية أمامهم، لافتا إلى أن السائحين يحرصون على التقاط الصور وتوثيق تفاصيل الرحلة.

وأشار إلى أن الاستعداد لكل رحلة يبدأ بمراجعة حالة الطقس والتأكد من ملاءمة الأجواء للتحليق، مع الالتزام بإجراءات السلامة والضوابط المنظمة للرحلات، لضمان رحلة آمنة وممتعة للسائحين.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز التجارب السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث تمنح زوار المحافظة فرصة لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة المحيطة بالمدينة من السماء.