قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي في الشرقية
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تواصل مكافحة فئران الغيط بعد حصاد المحاصيل الصيفية

زراعة الأقصر تواصل مكافحة فئران الغيط بعد حصاد المحاصيل الصيفية
زراعة الأقصر تواصل مكافحة فئران الغيط بعد حصاد المحاصيل الصيفية
شمس يونس

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة فئران الغيط، التي تستهدف حماية الرقعة الزراعية من أضرار القوارض والحد من الخسائر التي قد تتسبب فيها للزراعات، بالتزامن مع انتهاء موسم حصاد المحاصيل الصيفية لعام 2026.

وتأتي أعمال الحملة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقا لتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وضمن توجيهات قطاعات الوزارة المعنية بالتعاونيات والخدمات الزراعية ومكافحة ووقاية النباتات.

وشهدت أعمال الحملة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، مواصلة الفرق الميدانية لعمليات المكافحة لليوم الرابع على التوالي بعدد من المناطق الزراعية بشرق النيل بمحافظة الأقصر، ضمن خطة تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتستهدف الوصول إلى بؤر انتشار القوارض والتعامل معها في مختلف القطاعات الزراعية.

وتتركز أعمال المكافحة في المناطق التي تمثل بؤرا محتملة لانتشار الفئران، ومن بينها حواف الترع والمصارف والطرق الزراعية والجسور المحيطة بالأراضي الزراعية، إلى جانب المناطق التي تم رصد نشاط للقوارض بها.

وتستخدم فرق المكافحة مبيدات معتمدة ومتخصصة في مواجهة القوارض، من بينها فوسفيد الزنك والليبيت، وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات المكافحة، بما يستهدف الحد من أضرار الآفات والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وأكدت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مديرة إدارة القوارض بمديرية الزراعة بالأقصر، أهمية تعاون المزارعين والمواطنين مع لجان المكافحة خلال تنفيذ أعمال الحملة، وتسهيل مهام الفرق الميدانية للوصول إلى المناطق المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات المكافحة والحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتستهدف الحملة تحقيق أكبر قدر من الحماية للزراعات والحد من انتشار القوارض، تحت شعار «معا نحو بيئة زراعية آمنة وإنتاجية أعلى».

الاقصر أخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ

برلماني: الصناعة أقوى الحلول من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

مجلس النواب

من المخاطبات إلى التنفيذ.. تحركات برلمانية لتطوير طرق ومحاور طهطا بسوهاج

الرئيس السيسي

الحرية المصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في كوريا ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات المشتركة

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد