زراعة الأقصر تواصل مكافحة فئران الغيط بعد حصاد المحاصيل الصيفية

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة فئران الغيط، التي تستهدف حماية الرقعة الزراعية من أضرار القوارض والحد من الخسائر التي قد تتسبب فيها للزراعات، بالتزامن مع انتهاء موسم حصاد المحاصيل الصيفية لعام 2026.

وتأتي أعمال الحملة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقا لتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وضمن توجيهات قطاعات الوزارة المعنية بالتعاونيات والخدمات الزراعية ومكافحة ووقاية النباتات.

وشهدت أعمال الحملة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، مواصلة الفرق الميدانية لعمليات المكافحة لليوم الرابع على التوالي بعدد من المناطق الزراعية بشرق النيل بمحافظة الأقصر، ضمن خطة تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتستهدف الوصول إلى بؤر انتشار القوارض والتعامل معها في مختلف القطاعات الزراعية.

وتتركز أعمال المكافحة في المناطق التي تمثل بؤرا محتملة لانتشار الفئران، ومن بينها حواف الترع والمصارف والطرق الزراعية والجسور المحيطة بالأراضي الزراعية، إلى جانب المناطق التي تم رصد نشاط للقوارض بها.

وتستخدم فرق المكافحة مبيدات معتمدة ومتخصصة في مواجهة القوارض، من بينها فوسفيد الزنك والليبيت، وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات المكافحة، بما يستهدف الحد من أضرار الآفات والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وأكدت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مديرة إدارة القوارض بمديرية الزراعة بالأقصر، أهمية تعاون المزارعين والمواطنين مع لجان المكافحة خلال تنفيذ أعمال الحملة، وتسهيل مهام الفرق الميدانية للوصول إلى المناطق المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات المكافحة والحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتستهدف الحملة تحقيق أكبر قدر من الحماية للزراعات والحد من انتشار القوارض، تحت شعار «معا نحو بيئة زراعية آمنة وإنتاجية أعلى».