حملات تفتيشية مفاجئة.. الأقصر تكثف جهودها لتعزيز السلامة المهنية والالتزام بقانون العمل

نظمت مديرية العمل بالاقصر ندوة توعوية للعاملين باحدى الفنادق العائمة، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوعي بإجراءات الوقاية من المخاطر داخل المنشآت السياحية، وذلك تحت إشراف محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر.

وتناولت الندوة مخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها، والإجراءات الواجب اتباعها عند نشوب حريق، إلى جانب التأكيد على ضرورة وجود خطة طوارئ معتمدة وتحديد أدوار العاملين بها، مع استمرار التدريب العملي لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ. كما شملت التوعية الإجراءات السليمة للتعامل مع الزلازل والهزات الأرضية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، فضلاً عن التأكيد على أهمية استخدام مهمات الوقاية الشخصية ودورها في الحد من إصابات العمل.

وحاضرت في الندوة الكيميائية مروة محمد، مفتشة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، حيث قدمت شرحاً تفصيلياً وتطبيقياً للإجراءات الوقائية وطرق التعامل مع المخاطر المحتملة.

وفي سياق متصل، نفذ مكتب التفتيش العمالي بأرمنت حملة ميدانية موسعة للتفتيش على عدد من المنشآت والأنشطة الواقعة في نطاق منطقة عمل أرمنت، للتأكد من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والاشتراطات العمالية والقانونية المقررة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع منح المنشآت غير الملتزمة مهلة قانونية مدتها شهر لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومساندة أصحاب الأعمال في تصحيح أوضاع منشآتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن الحملات التفتيشية والندوات التوعوية تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز الالتزام بتشريعات العمل، وحماية حقوق العاملين، ونشر الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مع تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المنشآت خلال المهلة القانونية الممنوحة لهم.

وتواصل مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية حملاتها الدورية والمفاجئة على مختلف المنشآت، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية، بما يسهم في رفع معدلات الالتزام القانوني، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على الثروة البشرية ودعم استقرار سوق العمل بالمحافظة.