عالمان من جامعة الأقصر ضمن الأفضل عالميا وفقا لتصنيف ستانفورد الأمريكية

حققت جامعة الأقصر إنجازا علميا جديدا، بعد إدراج اثنين من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم، وفقا للتصنيف العالمي المنسوب إلى جامعة ستانفورد الأمريكية لعامي 2025 و2026، في إنجاز يعكس تميز الكفاءات البحثية بالجامعة وتنوع تخصصاتها العلمية.

وأعلنت الجامعة، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، إدراج الدكتور باسم عبد العاطي، عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات، والمتخصص في مجال الشبكات والاتصالات، ضمن القائمة خلال الفترة من 2022 حتى 2026، إلى جانب الدكتورة وفاء بسيوني ربيع، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم، والمتخصصة في مجال الإلكترونيات الضوئية والفوتونيات، التي أدرج اسمها ضمن القائمة لعامي 2025 و2026.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن هذا التميز الدولي يعكس ما تمتلكه جامعة الأقصر من كوادر علمية وبحثية قادرة على المنافسة في المحافل الأكاديمية العالمية، مشددة على استمرار الجامعة في دعم البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على تطوير إنتاجهم العلمي وتعزيز حضورهم الدولي.

وأضافت أن إدراج علماء الجامعة ضمن التصنيفات الدولية يمثل حافزا لمواصلة تطوير المنظومة البحثية، وتوسيع نطاق الإسهامات العلمية في مختلف التخصصات، بما يدعم الابتكار ويعزز مكانة جامعة الأقصر على خريطة البحث العلمي.

من جانبهما، تقدم الدكتور محمد عبد الله، عميد كلية العلوم، والدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالتهنئة للباحثين، مشيدين بجهودهما العلمية وما يحققانه من تميز في مجالي تخصصهما، ومؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة داخل كليات الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز التنافسية الدولية.

واختتمت جامعة الأقصر تهنئتها للدكتور باسم عبد العاطي والدكتورة وفاء بسيوني ربيع، متمنية لهما مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي تسهم في رفع اسم