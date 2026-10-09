بطلات الأقصر يحصدن 10 ميداليات في كأس مصر لجمباز الأيروبيك تحت 9 سنوات

حققت لاعبات الأقصر إنجازا رياضيا جديدا في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك آنسات تحت 9 سنوات، بعدما نجحن في حصد 10 ميداليات متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، خلال المنافسات التي أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف الكابتن طه صلاح، مدرب جمباز الأيروبيك والفني لفرق الرجال والآنسات، الذي يتولى تدريب اللاعبات، حيث قدمن مستويات متميزة عكست ما يتمتعن به من موهبة وقدرات فنية، إلى جانب الالتزام بالتدريبات والاستعداد الجيد للبطولة.

وضمت قائمة بطلات الأقصر المتوجات بالميداليات كلا من: آسيا أحمد طلعت، وترينتي بولا أسعد، وتيا حسان حسن، وجوي بولا عادل، وداليدا محمود يسري، وفرح محمود عبد السلام، وفيروز محمد محمود، وكنزي عاصم محمد، ومليكة عبد الرؤوف، ونادين إبراهيم همام.

وظهرت اللاعبات بمستوى فني متميز أمام لجنة التحكيم، ونجحن في تقديم عروض اتسمت بالثبات والتركيز والتناسق الحركي، ليترجمن جهود التدريب إلى نتائج مميزة على منصة التتويج، ويضفن إنجازا جديدا للرياضة بمحافظة الأقصر.

ويعد جمباز الأيروبيك أحد فروع الجمباز التي تعتمد على أداء حركات متتابعة ومتناسقة على أنغام الموسيقى، مع إبراز عناصر القوة والمرونة والسرعة والتحمل والتوافق الحركي، وفقا للقواعد الفنية المنظمة للمنافسات.