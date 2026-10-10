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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الأقصر يناقش انتخابات الاتحادات الطلابية ويكرم الرواد والطالب المثالي

تعليم الأقصر يناقش انتخابات الاتحادات الطلابية ويكرم الرواد والطالب المثالي
تعليم الأقصر يناقش انتخابات الاتحادات الطلابية ويكرم الرواد والطالب المثالي
شمس يونس

بحثت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب تقييم نتائج المسابقات والأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع موسع لمجلس الرواد على مستوى المديرية.

جاء الاجتماع في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبقيادة أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وبحضور رفاعي سيد أحمد، موجه عام التربية الاجتماعية، وإيمان محمد، مسؤول الاتحادات الطلابية بالمديرية، وأعضاء مجلس الرواد.

وتناول الاجتماع اختصاصات مجلس الرواد ودوره في دعم الاتحادات الطلابية وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، وفقا للمادة 55 من القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 بشأن الاتحادات الطلابية والريادة، بما يعزز مشاركة الطلاب في الحياة المدرسية وينمي مهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم.

كما شهد الاجتماع مناقشة موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى المديرية، واستعراض نتائج المسابقات التي نُفذت خلال العام الدراسي 2025/2026، والوقوف على ما حققته الأنشطة الطلابية المختلفة من نتائج، تقديرا لجهود الطلاب والمشرفين على البرامج التربوية.

واختتمت الفعاليات بتكريم الرواد العموم والرواد المثاليين والطالب المثالي، تقديرا لجهودهم في دعم الأنشطة الطلابية والمساهمة في تنمية روح المشاركة والانتماء والمسؤولية لدى الطلاب، وتحفيزا لهم على مواصلة التميز داخل المجتمع المدرسي.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام تعليم الأقصر بتطوير منظومة الأنشطة التربوية، وتوسيع مشاركة الطلاب في الاتحادات المدرسية، وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وممارسة العمل الجماعي.

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