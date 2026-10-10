وكيل وزارة الرياضة بالأقصر يتابع تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

تابع الدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للوقوف على انتظام البرامج التدريبية ومدى الالتزام بالخطط الفنية الموضوعة، بما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين وإعدادهم للمنافسة في البطولات الرياضية.

وتأتي المتابعة تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار خطة الوزارة لدعم المواهب الرياضية الواعدة، واكتشاف العناصر المتميزة وصقل مهاراتها وفق أسس علمية وتدريبية متخصصة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أهمية انتظام التدريبات والالتزام بالبرنامج الفني لكل لعبة، مع توفير الأجواء المناسبة للاعبين لتنمية قدراتهم البدنية والفنية، بما يساعد على تحقيق أفضل المستويات وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المنافسات المحلية والدولية.

ويستهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يدعم قاعدة الأبطال الرياضيين ويعزز فرص تحقيق الإنجازات المصرية في المحافل الدولية.

وتُنفذ أنشطة المشروع تحت إشراف الدكتور غزالي ملثم، وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز الدين، مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالتعاون مع فريق عمل إدارة الرياضة بالمديرية.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر متابعة البرامج التدريبية للمشروع، بهدف ضمان انتظام العمل وتحقيق المستهدفات الفنية والرياضية، ودعم اللاعبين الموهوبين في مختلف مراحل إعدادهم.