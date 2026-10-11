قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج
رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
رئيس عربية النواب ينعى ضحايا حادث مطار الملك خالد بالرياض ويعزي أسرهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تستعد لكسوف الشمس الكلي 2027.. تحركات مبكرة لاستقبال الحدث العالمي

الأقصر تستعد لكسوف الشمس الكلي 2027.. تحركات مبكرة لاستقبال الحدث العالمي
الأقصر تستعد لكسوف الشمس الكلي 2027.. تحركات مبكرة لاستقبال الحدث العالمي
شمس يونس

بحث الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، مع الأستاذ الدكتور السيد عبد العظيم محمد عيسوي، رئيس فرع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأسوان وأستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد، الاستعدادات الخاصة بظاهرة كسوف الشمس الكلي المقرر حدوثها في 2 أغسطس 2027، والتي تضع الأقصر ضمن الوجهات العالمية المرتقبة لمتابعة هذا الحدث الفلكي النادر.

جاء اللقاء تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار التنسيق المبكر بين المحافظة والمؤسسات العلمية والبحثية والقطاع السياحي، لضمان الاستعداد للحدث واستقبال الزائرين من مختلف دول العالم.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على تهيئة البنية التحتية والقطاع السياحي بما يتناسب مع أهمية الحدث، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم تجربة متميزة للزائرين، وتعزيز مكانة الأقصر على خريطة السياحة الفلكية العالمية.

وشهد نائب المحافظ فعاليات مؤتمر علماء الفلك الذي نظمته جمعية المرشدين السياحيين بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، للتعريف بظاهرة كسوف الشمس الكلي ومناقشة الاستعدادات المرتبطة بها.

وتضمنت الفعاليات معرضا فوتوغرافيا للظواهر الفلكية، إلى جانب محاضرات علمية وتاريخية تناولت ظاهرتي الكسوف والخسوف، والضوء والظلام في مصر القديمة.

كما شهد المؤتمر لقاءات تنسيقية جمعت ممثلي شركات السياحة والفنادق مع علماء الفلك والآثار، لبحث سبل التعاون والتنسيق المبكر، والاستفادة من الحدث في دعم الحركة السياحية بالأقصر والترويج لمقوماتها أمام العالم.

الاقصر أخبار الاقصر محافظة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي

بيراميدز

ناقد رياضي: بيراميدز ينافس بقوة على الدوري والأهلي يواجه ضغطًا أكبر قبل القمة

مباراة القمة

ناقد رياضي: غيابات الأهلي في الدفاع قد تمنح الزمالك فرصة لاستغلال نقاط ضعفه في القمة

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد