الأقصر تستعد لكسوف الشمس الكلي 2027.. تحركات مبكرة لاستقبال الحدث العالمي

بحث الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، مع الأستاذ الدكتور السيد عبد العظيم محمد عيسوي، رئيس فرع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأسوان وأستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد، الاستعدادات الخاصة بظاهرة كسوف الشمس الكلي المقرر حدوثها في 2 أغسطس 2027، والتي تضع الأقصر ضمن الوجهات العالمية المرتقبة لمتابعة هذا الحدث الفلكي النادر.

جاء اللقاء تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار التنسيق المبكر بين المحافظة والمؤسسات العلمية والبحثية والقطاع السياحي، لضمان الاستعداد للحدث واستقبال الزائرين من مختلف دول العالم.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على تهيئة البنية التحتية والقطاع السياحي بما يتناسب مع أهمية الحدث، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم تجربة متميزة للزائرين، وتعزيز مكانة الأقصر على خريطة السياحة الفلكية العالمية.

وشهد نائب المحافظ فعاليات مؤتمر علماء الفلك الذي نظمته جمعية المرشدين السياحيين بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، للتعريف بظاهرة كسوف الشمس الكلي ومناقشة الاستعدادات المرتبطة بها.

وتضمنت الفعاليات معرضا فوتوغرافيا للظواهر الفلكية، إلى جانب محاضرات علمية وتاريخية تناولت ظاهرتي الكسوف والخسوف، والضوء والظلام في مصر القديمة.

كما شهد المؤتمر لقاءات تنسيقية جمعت ممثلي شركات السياحة والفنادق مع علماء الفلك والآثار، لبحث سبل التعاون والتنسيق المبكر، والاستفادة من الحدث في دعم الحركة السياحية بالأقصر والترويج لمقوماتها أمام العالم.