مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم الفنانة وفاء عامر

أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة وفاء عامر في حفل افتتاح دورته الثالثة المقرر له يوم ٢٨ أكتوبر الجاري بجامعة السويس.

يأتي تكريم المهرجان لوفاء عامر تقديرا لمسيرة فنية حافلة بالأدوار والشخصيات المتنوعة والمختلفة من خلال مايقارب الـ٥٠ فيلم ومايزيد عن الـ٧٠ مسلسل و٢٠ عرض مسرحي وأكثر من عمل إذاعي منها أفلام كف القمر وحين ميسرة ورحلة مشبوهة والتحويلة وكشف المستور والليلة الكبيرة وكارما وغيرها.

تكريم وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر تقديرها للمهرجان وتكريمها الي جانب قامات فنية عربية كبيرة، موضحة أن هذا التكريم يحتل مكانة خاصة لديها لانه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا.

وأشارت إلي اعتزازها بالتجارب السينمائية التي قدمتها وتعاونت خلالها مع الكثير من المخرجين الذين ينتمون الي مدارس فنية مختلفة.

من جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم الفنانة الكبيرة وفاء عامر تقدير من المهرجان لنجمة صاحبة تجربة سينمائية حافلة بالأعمال المتميزة، موضحا أن المهرجان يحرص دائما على تكريم الفنانين أصحاب التجارب الثرية.

وأشار إلي أن المهرجان ينظم ندوة تكريمية للفنانة وفاء عامر تتحدث خلالها عن أعمالها السينمائية وابرز المحطات في مشوارها.

بدوره قال زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن برنامج تكريمات المهرجان حافل بالأسماء العربية التي قدمت للشاشة الكبيرة أعمالا بارزة ومتميزة.

وأوضح أن وفاء عامر قدمت أفلاما طويلة وقصيرة جسدت خلالها أدوارا إنسانية حازت عنها على أكثر من جائزة من المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان الإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط ومهرجان القاهرة السينمائي.