إيرادات الأفلام.. كريم عبدالعزيز يتفوق على الجميع وأحمد السقا الأخير

شهدت الساحة السينمائية عرض خمسة أفلام حاليا وهم “مطلوب عائليا” و"محمود التاني" و"شيش دو" و"خلي بالك من نفسك" و"ريد فلاج" ونرصد فى التقرير التالي الإيراد اليومي لهذه الأفلام طبقا لتصريحات الموزع السينمائى محمود الدفراوي.

فيلم مطلوب عائليا

تمكن فيلم مطلوب عائليًا، بطولة الفنان كريم عبد العزيز من تحقيق ايرادات مرتفعة، في اولي ليالي عرضه بالسينمات، وحقق الفيلم ايرادات وصلت الي 7.286.202 جنيه، في 90 شاشة عرض سينمائي.

ويجمع فيلم «مطلوب عائليًا» كريم عبدالعزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبدالعزيز وياسمين صبري كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

فيلم محمود التاني

وحقق فيلم “محمود التاني” إيرادات بلغت قيمتها 526.802 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين يدعى كل منهما «محمود»، إلا أن اختلاف ظروف حياتهما وطريقة تفكيرهما يضعهما أمام سلسلة من المفارقات غير المتوقعة، خاصة بعد تبادل الأدوار بينهما، ليجد كل واحد منهما نفسه أمام تحد جديد يتمثل في التأقلم مع حياة الآخر، وهو ما يقودهما إلى العديد من المواقف الكوميدية الناتجة عن اختلاف أسلوب المعيشة والشخصيات.

ويشارك في بطولة «محمود التاني» كل من أحمد غزي، وأحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، إلى جانب جنا الأشقر، وكارولين عزمي، وتامر هجرس، فيما يظهر الفنان نور النبوي ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، ويقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الاجتماعية، من خلال طرح يعتمد على اختلاف الشخصيات والبيئات، وما ينتج عن ذلك من مفارقات خلال الأحداث.

فيلم ريد فلاج

وحاز فيلم “ريد فلاج”، على المركز الثالث محققا إيرادات بلغت قيمتها 394.052 جنيه.

"ريد فلاج" إخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم "الريد فلاج"، وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.

فيلم شيش دو

كما حقق فيلم “شيش دو” المركز الرابع وبلغت إيراداته 181.752 جنيه.

ويضم الفيلم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم.

فيلم خلي بالك من نفسك

وجاء فى المركز الأخير فيلم “خلي بالك من نفسك” محققا إيرادات بلغت قيمتها 90.549 جنيه.

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.