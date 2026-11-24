حدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خمسة مقومات رئيسية لضمان نجاح تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، تشمل توافر البيانات، وتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، وتأهيل العنصر البشري، وتحديد التطبيقات المستهدفة بدقة، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة بشأن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد، أن توافر هذه المقومات يمثل أساسًا لضمان التطبيق الفعال للتكنولوجيا وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها، مشددًا على أهمية التكامل بين الجوانب التكنولوجية والمؤسسية والبشرية.

وزير الصناعة: العنصر البشري ضرورة لمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها في اتخاذ القرار

وأكد هاشم أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على التعامل مع مخرجات الأنظمة الذكية، ومراجعة دقة البيانات والنتائج قبل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.

وحذر من التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها دقيقة بنسبة 100%، موضحًا أن هذه التطبيقات قد تتضمن أخطاء، من بينها النتائج الإيجابية أو السلبية الخاطئة (False Positive & False Negative)، وهو ما يستلزم وجود تدخل بشري متخصص للتحقق من المعلومات وتقييم النتائج.

خالد هاشم: تحديد التطبيقات المستهدفة شرط لتجنب إهدار الوقت والتكلفة في مشروعات الذكاء الاصطناعي

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تحديد الاستخدامات المستهدفة (Use Cases) بصورة واضحة قبل البدء في تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الاكتفاء بأهداف عامة، مثل زيادة الكفاءة أو خفض التكاليف، دون تحديد تطبيقات عملية وآليات واضحة للتنفيذ، قد يؤدي إلى استهلاك الوقت والموارد دون تحقيق النتائج المرجوة.

وزير الصناعة: التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات العالمية

وأشار هاشم إلى أهمية المراجعة الدورية للتشريعات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل التسارع الكبير في التطور التكنولوجي والتكامل المتزايد بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، بما يفرض ضرورة تحديث الأطر التشريعية بصورة مستمرة لمواكبة المستجدات العالمية.

خالد هاشم يشدد على الاستثمار في الأمن السيبراني لحماية البيانات والمنظومات الرقمية

وشدد الوزير على أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتزامن مع استثمارات مستمرة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن حماية البيانات والمنظومات الرقمية من المخاطر والاختراقات، ويعزز أمن البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات.