قال النائب محمود مسلم إن دراسة الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد جاءت في وقتها، في ظل قضية خطيرة جدًا، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمارس عملية التحليل والتنبؤ وفقًا للمعلومات، ومشيرًا إلى أن لدينا أزمة كبيرة في المعلومات، خاصةً المعلومات الاقتصادية.

وأضاف مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد: “لدينا أزمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويا ريت يكون عند الحكومة خطة واضحة في هذا الشأن”.

وتساءل: “بدون معلومات، ماذا سيحلل الذكاء الاصطناعي؟ وماذا سيتنبأ؟ إن الكارثة ستكون أكبر في حالة غياب المعلومات أو وجود معلومات مزيفة أو مشوشة، لأن التحليل أو التنبؤ في هذه الحالة سيكون أخطر على البلد من غياب الذكاء الاصطناعي”.



وأوضح أن قضية الذكاء الاصطناعي قضية استراتيجية، ويمكن أن تجعل بعض البلاد تخرج خارج التاريخ، وبالتالي فإن الاهتمام بها يجب أن يكون ضروريًا، ليس على مستوى الكفاءات والمتخصصين فقط وتدريبهم، ولكن أيضًا على مستوى الوعي العام.

وذكر أنه يريد أن تتضمن مناهج التعليم العالي والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي قضية الذكاء الاصطناعي، حتى يكون هناك وعي عام لدى المجتمع بهذه الأمور.

وطالب مسلم الحكومة بأن تتبنى قضية أخرى وهي فكرة تمويل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أننا أمام تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى تمويلات كبيرة، ويجب أن تكون هناك خطة وتمويل كبير لهذا الأمر، حتى نستطيع الاندماج فيها بشكل كبير.

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى تمويل كبير ومتخصصين وتعليم، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير البيانات بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي بلا معلومات أخطر على مصر من غيابه.. ونحتاج برامج للكشف عن التهرب الضريبي

وأكد مسلم أنه من غير المعقول أن تكون هناك حتى الآن تهرب ضريبي، مشيرًا إلى ما تحدث عنه النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهرب الضريبي، وموضحًا أن لدينا مشكلة أكبر، وهي أن التهرب الضريبي أكبر، نظرًا لوجود أمور كثيرة غير رسمية.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تتحول مصر اقتصاديًا إلى مصر «الديجيتال»، بحيث يكون الجميع على علم بما يتم إنفاقه وأين يتم إنفاقه، ولن يتحقق هذا إلا من خلال انتشار النظام الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية وغيرها.