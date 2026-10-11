الأقصر تدرب 35 شابًا وفتاة على التسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

نظم جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر تدريبًا متخصصًا (أونلاين) بعنوان "التسويق الإلكتروني"، استهدف ٣٥ شابًا وفتاة، بهدف تنمية مهاراتهم التسويقية وتعريفهم بأحدث الأدوات الرقمية المستخدمة في تطوير المشروعات وبناء العلامات التجارية وذلك في إطار دعم المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لجهود تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وقدم التدريب الدكتور وليد الشافعي، استشاري التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال، ومدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة، حيث تناول مجموعة من المحاور العملية التي تساعد الشباب وأصحاب المشروعات على تعزيز حضورهم الرقمي والوصول إلى العملاء المستهدفين بفاعلية.

وتضمن تدريب التسويق الإلكتروني عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها أسس اختيار اسم مميز للمشروع أو المنتج، وبناء علامة تجارية تعكس طبيعة النشاط وتساعد على تمييزه في السوق، إلى جانب توظيف المحتوى الرقمي ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels) في جذب العملاء، وكتابة الرسائل التسويقية الفعالة التي تدعم التواصل مع الجمهور وتزيد فرص البيع.

كما تناول التدريب أهمية التغليف باعتباره جزءًا من تجربة العميل وصورة العلامة التجارية، وسبل الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT وGemini وMeta AI، في تطوير الأفكار وإعداد المحتوى التسويقي، فضلًا عن التعرف على أسس استخدام الإعلانات المدفوعة، وتحديد أهدافها بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجاته.

وأكدت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، أن تنظيم هذا التدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال إتاحة برامج تدريبية تواكب التطورات الحديثة في مجالات التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفة أن تنفيذ التدريب أونلاين يتيح الاستفادة من أدوات التعلم الرقمي في تقديم المعرفة والمهارات الحديثة، مشيرة إلى استمرار الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشباب، وتدعم ثقافة ريادة الأعمال.