زراعة الأقصر تكثف جهود مكافحة فئران الغيط لحماية المحاصيل

تواصل مديرية الزراعة بالأقصر تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة فئران الغيط لموسم 2026، من خلال تكثيف التحركات الميدانية بمنطقة الجانب الغربي عقب حصاد المحاصيل الصيفية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بهدف الحد من انتشار الآفات الزراعية والحفاظ على المحاصيل والرقعة الزراعية.

وتأتي الحملة تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقا لتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبتنفيذ تعليمات قيادات وزارة الزراعة، وبإشراف المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وبالتنسيق مع الإدارات المركزية المختصة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مارسيل فخري عطاالله، مدير إدارة مكافحة الفئران بمديرية الزراعة بالأقصر، تكثيف أعمال تجهيز الطعوم خلال اليومين الماضيين، من خلال عمليات الخلط والتعبئة، استعدادا لتوزيعها واستخدامها في البؤر المستهدفة والمناطق المحيطة بالترع والمصارف والمساحات التي تحتاج إلى المكافحة.

وأكدت أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف خفض الكثافة العددية لفئران الغيط والحد من خسائرها الاقتصادية التي تلحق بالمحاصيل الزراعية، مشددة على الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة خلال جميع مراحل تجهيز الطعوم وتوزيعها، لضمان تنفيذ أعمال المكافحة بكفاءة.