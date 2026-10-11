مياه الأقصر تكثف حملاتها بشرق إسنا لرصد الوصلات الخلسة ومواجهة التعديات

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر جهودها لرصد الوصلات غير القانونية على شبكات المياه والصرف الصحي، من خلال جولة ميدانية بمناطق شرق إسنا، شملت الشغب والدير والهنادي، لمراجعة التوصيلات القائمة والتأكد من قانونيتها.

وجاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبمشاركة إدارة التفتيش والمتابعة، وبمتابعة رئيس القطاع التجاري ومدير عام إدارة الرقابة والمتابعة، وبالتعاون مع إدارة إسنا.

واستهدفت الأعمال حصر الوصلات الخلسة والكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في حماية شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من الفاقد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة استمرار حملات التفتيش والمتابعة بمختلف مناطق المحافظة، مع إتاحة الفرصة أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الشركة لمواجهة التعديات على المرافق، والحفاظ على استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.