رفع 12 طن مخلفات من محيط مطار الأقصر.. حملات مكثفة لتجميل المدينة استعدادا للموسم السياحي الشتوي

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، استعدادا للموسم السياحي الشتوي، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة واستقبال السائحين بصورة تليق بمكانتها السياحية.

وتابع اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال النظافة والتطوير بإشراف حاتم جابر سلامة، سكرتير المدينة، وبمشاركة أشرف سعد الدين مهدي، رئيس حي المطار، والتي شملت منطقة كمين العماري ومحيط مطار الأقصر الدولي والنصب التذكاري وكورنيش النيل وعددا من الشوارع والميادين الحيوية.

أسفرت حملات النظافة بمنطقة كمين العماري عن رفع نحو 12 طنا من المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة خلال الوردية الصباحية، للمرة الثانية، إلى جانب تنفيذ أعمال غسيل وتنظيف الجدارية المقابلة للبوابة الرئيسية لمطار الأقصر الدولي، لتحسين المظهر العام للمنطقة.

وامتدت الأعمال إلى النصب التذكاري، حيث جرى غسيل الساحات المحيطة به وإزالة الأتربة والمخلفات ورفع كفاءة الإنارة، بالتوازي مع استمرار أعمال التجميل بكورنيش النيل، التي تضمنت دهان وصيانة الأعمدة الديكورية وأعمدة الإنارة، وغسيل بلاط الإنترلوك، والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ورعاية الزراعات الحديثة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار حملات النظافة والصيانة وفق خطة زمنية تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الحيوية، مع تكثيف العمل خلال الورديات الصباحية والمسائية، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر، وحرصا على تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بالتزامن مع قرب انطلاق الموسم السياحي الشتوي.