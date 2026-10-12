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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تشهد حفل استقبال الطلاب وتكرم المتفوقين بكلية الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة الأقصر تشهد حفل استقبال الطلاب وتكرم المتفوقين بكلية الحاسبات والمعلومات
رئيس جامعة الأقصر تشهد حفل استقبال الطلاب وتكرم المتفوقين بكلية الحاسبات والمعلومات
شمس يونس

شهدت  الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الحاسبات والمعلومات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي شهد تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً، وذلك بحضور الدكتور أسامة أبو النصر، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

أقيمت فعاليات الحفل بعدة فقرات فنيه منوعة ، أعقبها كلمة للدكتور أسامة أبو النصر رحب فيها برئيس الجامعة، معرباً عن تقديره لحرصها على مشاركة الطلاب احتفالهم، كما وجه التهنئة للطلاب الجدد والقدامى. وأكد عميد الكلية أن "الحاسبات والمعلومات" تمثل بيتاً ثانياً لطلابها، مشيراً إلى حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية متميزة تواكب التطور المتسارع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، رحبت رئيس الجامعة بالطلاب، متمنيةً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح والتفوق، وأكدت أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها، وتواصل دعمها لكلياتها لتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

 وأشادت رئيس الجامعة بالاستعدادات التي لمستها من إدارة الكلية للعام الجديد، لافتةً إلى أن تخصصات الحاسبات والمعلومات أصبحت من ركائز التنمية في المرحلة الحالية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما قدمت رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المتفوقين، مؤكدة أن تفوقهم ثمرة اجتهادهم ومثابرتهم، وداعيةً إياهم للحفاظ على هذا التميز وأن يكونوا قدوة لزملائهم.

 وفي ختام الحفل، قامت رئيس الجامعة وعميد الكلية بتكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، وسط أجواء من الفرح والبهجة بين جميع الحضور.

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