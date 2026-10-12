قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة بكسر في عظمة الشظية تبعد لويس أوبيندا عن ليون حتى نوفمبر
المجلس الأعلى للثقافة: جائزة المبدع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي
هولندا ترعى الإرهاب| أحمد موسى يطالب الإفراج عن أحمد ناصر
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين.. وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية
تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية
وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان
إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب
وزير الخارجية يطالب بمعرفة ملابسات قيام هولندا بالقبض على مصري وسرعة الإفراج عنه
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الهولندي الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي
14 واقعة اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون خلال يوم واحد في أربع محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى أكتوبر بساحة أبوالحجاج

ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى أكتوبر المجيدة بساحة أبوالحجاج
ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى أكتوبر المجيدة بساحة أبوالحجاج
شمس يونس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية فنية بساحة أبوالحجاج، ضمن فعاليات برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى إنتصارات أكتوبر. 

ونظم قصر ثقافة الأقصر بساحة أبوالحجاج احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، تضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية والوطنية بدأت بالسلام الوطني ، اعقبها تحدث شعبان شلبي عن بطولات الجيش المصري ونصر أكتوبر المجيد ، يليه أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير. 

اما الجانب الفني أعد مجموعة من الورش الفنية، متمثلة في ورشة فنية بعنوان ( الرسم على الوجه)رسم علم مصر احتفالاً بذكرى نصر 6 أكتوبر نفذتها نفيسة عبد الرحيم، و ورشة  ( فرحة النصر)تدريب رنا محمد و هويدا امين، و ورشة اشغال يدوية وعمل اسورة على شكل علم مصر تدريب مشيرة محمد. 

أعقبها عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال وعروض استعراضية ، واختتم الحفل بفرقة الموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية.

وتأتي الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، و فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعزيز الوعي الوطني لدى الجمهور، واستلهام قيم النصر والتضحية والانتماء، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية.

الاقصر أخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على أجنبى يستغل طفلتيه فى التسول بالإسكندرية

أرشيفية

هندي ينهي حياته داخل شقته بالتجمع الأول ويترك خطاب وداع لزوجته وأبنائه

المتهم

القبض على طفل سرق أموال من شخص ببولاق الدكرور

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد