ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى أكتوبر بساحة أبوالحجاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية فنية بساحة أبوالحجاج، ضمن فعاليات برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى إنتصارات أكتوبر.

ونظم قصر ثقافة الأقصر بساحة أبوالحجاج احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، تضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية والوطنية بدأت بالسلام الوطني ، اعقبها تحدث شعبان شلبي عن بطولات الجيش المصري ونصر أكتوبر المجيد ، يليه أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير.

اما الجانب الفني أعد مجموعة من الورش الفنية، متمثلة في ورشة فنية بعنوان ( الرسم على الوجه)رسم علم مصر احتفالاً بذكرى نصر 6 أكتوبر نفذتها نفيسة عبد الرحيم، و ورشة ( فرحة النصر)تدريب رنا محمد و هويدا امين، و ورشة اشغال يدوية وعمل اسورة على شكل علم مصر تدريب مشيرة محمد.

أعقبها عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال وعروض استعراضية ، واختتم الحفل بفرقة الموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية.

وتأتي الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، و فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعزيز الوعي الوطني لدى الجمهور، واستلهام قيم النصر والتضحية والانتماء، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية.