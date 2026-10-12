ازرع فكرة ازرع شجرة بمدارس الأقصر.. 200 شجرة في المرحلة الأولى

أطلقت مدرسة الشهداء الابتدائية بمنطقة العوامية في مدينة الأقصر، مبادرة «ازرع فكرة.. ازرع شجرة»، بهدف نشر الوعي البيئي بين الطلاب وتعريفهم بمخاطر التغيرات المناخية، وتشجيعهم على المشاركة في حماية البيئة من خلال أنشطة توعوية وتطبيقات عملية داخل المدارس.

وتأتي المبادرة تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وشهدت فعاليات انطلاقها حضور أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وشاهندة كمال، مديرة مدرسة الشهداء الابتدائية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أهمية المبادرات التي تستهدف تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والنشء، وتعريفهم بأسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها، إلى جانب ترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أوضح أبوالحسن عبدالستار، مؤسس المبادرة، أنها تقوم على محورين أساسيين؛ الأول توعوي، من خلال محاضرات مبسطة تتناول أسباب التغيرات المناخية وآثارها وسبل الحد منها، والثاني عملي، عبر زراعة الأشجار داخل أفنية المدارس، بما يمنح الطلاب فرصة للمشاركة الفعلية في تحسين البيئة المحيطة بهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ المبادرة في 20 مدرسة بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، مع زراعة نحو 200 شجرة، في خطوة تستهدف تحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي لدى الطلاب، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في إعداد جيل أكثر إدراكا للقضايا البيئية.

ووجه مؤسس المبادرة الشكر إلى محافظ الأقصر على رعايته ودعمه لجهود نشر الثقافة البيئية بين الطلاب، كما أعرب عن تقديره لوكيل وزارة التربية والتعليم لحضوره انطلاق المبادرة، مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والمبادرات المجتمعية لتوسيع نطاق التوعية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة.