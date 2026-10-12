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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطلات شفاء الأورمان بالأقصر يواجهن السرطان.. علاج مجاني ودعم نفسي لنساء الصعيد

بطلات شفاء الأورمان بالأقصر يواجهن سرطان الثدي.. علاج مجاني ودعم نفسي لنساء الصعيد
بطلات شفاء الأورمان بالأقصر يواجهن سرطان الثدي.. علاج مجاني ودعم نفسي لنساء الصعيد
شمس يونس

بإرادة قوية ورحلة مليئة بالتحديات، تخوض سيدات وفتيات من صعيد مصر معركتهن مع سرطان الثدي داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، حيث تتكامل الرعاية الطبية مع الدعم النفسي، في محاولة لتخفيف أعباء المرض ومساندة المريضات في مختلف مراحل العلاج، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات.

وتحولت رحلة العلاج داخل المستشفى إلى مساحة للتشجيع وتبادل الخبرات بين المريضات، اللاتي يحرصن على مساندة بعضهن البعض، والتمسك بالأمل في تجاوز المرض، في مشهد يعكس قوة المرأة الصعيدية وقدرتها على مواجهة الظروف الصعبة.

وأكدت إحدى المريضات أن تلقي العلاج بالمجان ساعدها على تجاوز جانب كبير من الأعباء التي فرضها المرض، مشيدة بالرعاية التي يقدمها المستشفى، والاهتمام الذي تجده من الفرق الطبية والتمريضية، إلى جانب الدعم الإنساني الذي يخفف من الضغوط النفسية المصاحبة لرحلة العلاج.

وأوضحت مريضة من محافظة البحر الأحمر أن توفير الخدمات الطبية المتكاملة داخل المستشفى أسهم في تخفيف مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات البعيدة، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل الفحوصات الطبية والعلاج والتدخلات الجراحية، فضلا عن التوعية الصحية والدعم النفسي للمريضات.

ولم يقتصر دور المستشفى على تقديم العلاج داخل جدرانه، إذ تسهم الحملات التوعوية التي تنظمها في القرى والنجوع في تعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات اللازمة، والتغلب على الخوف والتردد اللذين قد يدفعان بعضهن إلى تأجيل الاطمئنان على صحتهن.

وأشارت مريضات وأسرهن إلى أن توافر خدمات علاج الأورام بالمجان في الأقصر خفف عنهن أعباء الانتقال المتكرر إلى المحافظات البعيدة، مؤكدات أهمية الاهتمام بالحالة النفسية للمريضة، والحفاظ على كرامتها وتوفير بيئة داعمة لها طوال فترة العلاج.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن سيدات وفتيات الصعيد يقدمن نماذج للصبر والإصرار في مواجهة سرطان الثدي، مشددا على استمرار التزام المؤسسة بتوفير الخدمات العلاجية بالمجان، والعمل على إتاحة أحدث الوسائل الطبية للمريضات وفقا لمعايير الجودة.

وأضاف أن كل حالة تتجاوز رحلة العلاج تمثل رسالة أمل للمريضات وأسرهن، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر والحصول على الرعاية الطبية المناسبة يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة المرض، وأن دعم المرأة نفسيا وإنسانيا يظل جزءا مهما من رحلتها نحو التعافي.

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