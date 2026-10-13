وكيل تعليم الأقصر يتفقد 4 مدارس ويشدد على علاج ضعف القراءة والكتابة

أجرى أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة ميدانية شملت عددا من المدارس الابتدائية بالمحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على المستوى التعليمي للتلاميذ، مع التأكيد على تنمية مهارات القراءة والكتابة وغرس السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.

وتأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والارتقاء بمستوى التلاميذ علميا وتربويا.

وشملت الجولة مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية، ومنشأة العماري الابتدائية، والشهداء الابتدائية، وأم النور الابتدائية، حيث تابع وكيل الوزارة سير الدراسة داخل الفصول، وشدد على ضرورة إعطاء مهارات القراءة والكتابة أولوية قصوى، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه العملية التعليمية.

وأكد حمدان، أهمية تفعيل سجل «26 قرائية»، والمتابعة المستمرة للتلاميذ ضعاف المستوى، وتحديد جوانب الضعف لديهم والعمل على معالجتها وفقا لمستوى كل تلميذ واحتياجاته، بما يساعد على تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

ولم تقتصر توجيهات وكيل الوزارة على الجانب التعليمي، بل امتدت إلى الاهتمام ببناء شخصية التلميذ وغرس القيم التربوية والسلوكيات الإيجابية، مشددا على أن دور المدرسة يتجاوز تقديم المناهج الدراسية إلى إعداد جيل يجمع بين التفوق العلمي والأخلاق والانضباط.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالأقصر جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة داخل المدارس، ورصد التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والعمل على تحسين مستوى الأداء التعليمي والتربوي بما يحقق مصلحة التلاميذ.