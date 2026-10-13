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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل أوقاف الأقصر يتفقد 5 مساجد بـ النمسا لمتابعة انتظام العمل الدعوي

وكيل أوقاف الأقصر يتفقد 5 مساجد بالنمسا لمتابعة انتظام العمل الدعوي
وكيل أوقاف الأقصر يتفقد 5 مساجد بالنمسا لمتابعة انتظام العمل الدعوي
شمس يونس

أجرى الدكتور محمود الجندي، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، جولة ميدانية شملت 5 مساجد تابعة لإدارة أوقاف النمسا، لمتابعة انتظام العمل الدعوي والوقوف على تنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة، والتأكد من تهيئة المساجد للقيام بدورها الديني والتوعوي.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور علي صديق، مدير مديرية أوقاف الأقصر، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المساجد والإدارات التابعة للمديرية.

وشملت الجولة مسجد الرحمن بنجع أبو نوطي، ومسجد الساحة الأحمدية الإدريسية، ومسجد الرحمن الرحيم بالروازق – ساحل القرايا، ومسجد العتيق بالروازق، ومسجد العنانية بقرية العنانية.

واستهدفت الجولة متابعة سير العمل داخل المساجد، والتأكد من انتظام الأنشطة الدعوية والبرامج الدينية، بما يدعم رسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني لدى المواطنين.

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر استمرار جولاتها الميدانية بمختلف الإدارات والمساجد التابعة لها، لمتابعة الانضباط الدعوي والإداري، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد بيوت الله، تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف.

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