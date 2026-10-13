ضمن الموجة الـ30.. إزالة 14 حالة تعدٍ واسترداد 52 فدانًا من أملاك الدولة بقرى الأقصر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء أحمد الهواري، حملاتها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء، واسترداد حق الدولة.

وشنت الوحدة المحلية حملتين مكبرتين بقريتي الكيمان والدير، بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولي الوحدات المحلية وقوات الشرطة، لتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الحاسم مع التعديات، حيث أسفرت حملة قرية الكيمان، التي قادها علي عبد الرازق، سكرتير عام مجلس مدينة إسنا، بمشاركة رئيسة القرية ومسئولي الوحدة المحلية، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 1595 مترًا مربعًا، على أراضٍ تتبع جهتي الولاية أملاك الدولة والزراعة.

وفي قرية الدير، أسفرت الحملة التي قادها عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، عن استرداد 52 فدانًا من أراضي أملاك الدولة من خلال 8 حالات استرداد، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ تمثلت في أعمدة خرسانية مسلحة على مساحة 140 مترًا مربعًا، والتعامل مع حالة أخرى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 175 مترًا مربعًا، وكلتاهما على أراضي أملاك الدولة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء المخالف، مع استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.