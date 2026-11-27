أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف منشآت للنقل وسفنا بحرية تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية للنقل وسفنا بحرية تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والتي أسفرت عن إصابة 3 قاطرات سكك حديدية كانت تستخدم لنقل شحنات ذات طابع عسكري قرب بلدات بيرشوترافينسك، كاميانسكي، وموروزوفسكي بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأضافت أن سفينة شحن جاف كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لضربة مباشرة في البحر الأسود إلى الجنوب الغربي من أوديسا.