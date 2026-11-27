حذرت نائبة محافظ البنك المركزي الإندونيسي، ديستري دامايانتي، من استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال عام 2027، رغم توقعات تسارع النمو العالمي إلى 3.4%، مؤكدة أن التطورات الدولية قد تشكل تحديات أمام تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في إندونيسيا.

وقالت دامايانتي، خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الإندونيسي لعام 2026 في جاكرتا اليوم إن حالة عدم اليقين من المرجح أن تستمر على المدى القريب، بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، مشيرة إلى خمسة عوامل رئيسية وراء استمرار هذه المخاطر.

وأضافت أن العامل الأول يتمثل في استمرار النزاعات الجيوسياسية دون مؤشرات واضحة على موعد انتهائها، بما قد يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، فيما يتمثل العامل الثاني في تنامي السياسات الحمائية في عدد من الدول، الأمر الذي قد يسرع تفكك الاقتصاد العالمي ويضعف النشاط الاقتصادي ويغذي التضخم.

وأشارت إلى أن ارتفاع الدين العام وتزايد مدفوعات الفائدة يقلصان قدرة الحكومات على توفير مساحة مالية لدعم النمو، بينما قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي وزيادة مواطن الضعف في الأسواق المالية الدولية.

وذكرت أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تفرض بدورها مخاطر اقتصادية إضافية، من خلال زيادة الضغوط التضخمية ورفع أسعار الطاقة وتعزيز التقلبات في الأسواق المالية.

وعلى صعيد السياسة النقدية المحلية، رفع البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 125 نقطة أساس منذ بداية عام 2026، شمل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال نوفمبر الجاري، ليصل إلى 6%، وذلك في ظل تزايد الضغوط على الروبية الإندونيسية مع تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.