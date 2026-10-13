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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للجودة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

مهندس عصام بدوي
مهندس عصام بدوي
بني سويف : محمد عبدالحليم

اجتمعت اللجنة العليا للجودة الربع الثالث ٢٠٢٦ برئاسة المهندس، عصام بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك لاستعرض ومناقشة أهم التوصيات الناتجة عن المرور الدوري على محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الأداء بالمحطات وتوحيد جهود الإدارات المعنية، وتسريع تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، وضمان استدامة جودة المياه والالتزام بمتطلبات السلامة والمأمونية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة استمرار جودة وسلامة الكلور من خلال متابعة تأهيل عنابر الكلور، وتشغيل منظومات إعدام الكلور المتسرب، وصيانة أنظمة الإنذار، وتوفير البدائل الاحتياطية، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة في تخزين وتداول أسطوانات الكلور، وكذلك متابعة تأهيل وصيانة المرشحات والمروقات والخزانات، واستكمال توفير الوسط الترشيحي، وصيانة المحابس والهدارات وخطوط الروبة، وإعادة الوحدات المتوقفة للخدمة بعد التأكد من كفاءتها.

وشدد على ضرورة متابعة إصلاح ومعايرة عدادات العكارة والمياه المنتجة والطرد، والتأكد من كفاءة أجهزة القياس وانتظام التشغيل، ومناقشة احتياجات المحطات من صيانة الطلمبات والمولدات، واستبدال أغطية الخزانات المتهالكة، وتأهيل المآخذ والهوايات، وتوفير المواد الكيميائية وقطع الغيار والمعدات الاحتياطية، كما تم استعراض نماذج الاستجابة السريعة للملاحظات وتلافي أوجه القصور، مع التأكيد على استمرار المتابعة للحفاظ على مستوى الأداء و تحديد أولويات التنفيذ، ومناقشة المعوقات والاحتياجات، وتحديد المسؤوليات والمواعيد المستهدفة، ووضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ والتأكد من فاعلية الإجراءات التصحيحية قبل إغلاقها.

بني سويف مياه بني سويف عصام بدوي

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