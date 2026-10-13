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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف يحصد مراكز متقدمة بمسابقات النشاط الصيفي على مستوى الجمهورية

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حققت مديرية التربية والتعليم ببني سويف مركزين متقدمين في مسابقات النشاط الصيفي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الإدارة العامة للتخطيط وصياغة المناهج – إدارة التنمية المستدامة.

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حصدت مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بنات المركز الثامن في مسابقة الرسم عن التنوع البيولوجي، فيما حققت المشاركة في مسابقة تصميم صفحة على «فيسبوك» للتعريف بالتنمية المستدامة وآليات تحقيق أهدافها المركز التاسع ضمن مسابقات المرحلة الثانوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لدعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الإبداع والابتكار.

ووجّه الدكتور عصام عمارة، مدير المديرية، التهنئة للمدارس الفائزة والطلاب المشاركين والقائمين على تنفيذ المسابقات، وفي مقدمتهم نجوى عشري، مدير إدارة التنمية المستدامة، مثمنًا جهودهم، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية في اكتشاف المواهب وتعزيز الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

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