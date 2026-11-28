بحثت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية، شرفات أفيلال، مع المستشار الخاص لرئيسة الوزراء اليابانية، أونو يوشيماسا، سبل تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والمعادن والتتنمية المستدامة.
يأتي اللقاء، الذي جرى بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار مواصلة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إذ توفر مذكرة التفاهم المبرمة بـباكو سنة 2024 بين المغرب والبنك الياباني للتعاون الدولي إطارا لتحديد مشاريع ذات اهتمام مشترك، لا سيما في مجال الطاقات النظيفة.
وأوضحت أفيلال، في تصريح عقب اللقاء، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزارات اليابانية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة.. كما تناولت سبل الاستفادة من تجارب البلدين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر المرتبطة بها، وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بذلك.
وأشارت إلى أنه سيتم استثمار انعقاد اللجنة الثنائية بين البلدين، المرتقبة في فبراير المقبل، لتحديث إطار الشراكة والانفتاح على قطاعات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد يوشيماسا عزم البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما في العديد المجالات، معربا عن سعادته بالاحتفاء بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.. منوها بتطور العلاقات الثنائية، لاسيما في المجال الثقافي، وبإمكانات التعاون في مجالات المستقبل من قبيل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية.