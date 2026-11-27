أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على شراء مركبات جديدة بديلة للمركبات التي احترقت أو تضررت في حادث الوراق، موضحة أن عدد السيارات التي تفحمت بالكامل يتراوح بين 27 و28 سيارة، إلى جانب موتوسيكلات وتروسيكلات وميكروباصات، مؤكدة أن أصحاب المركبات أو ورثتهم سيحصلون على مركبات جديدة، مع إتاحة الاختيار بين استلام مركبة بديلة أو الحصول على قيمتها نقدًا.

أصحاب المركبات المتضررة يختارون بين مركبة جديدة أو قيمتها نقدًا

وأضافت مرسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن هناك عددًا من المركبات التي احترقت بالكامل في الحادث، تشمل نحو 27 إلى 28 سيارة، إلى جانب الموتوسيكلات والتروسيكلات وغيرها من المركبات التي لم تعد صالحة للاستخدام.

وأوضحت أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشراء السيارات والميكروباصات والموتوسيكلات والتروسيكلات التي فقدها أصحابها في الحادث، على أن يحصل أصحابها أو الورثة على مركبات جديدة «زيرو» بدلًا من المركبات التي احترقت.

وأشارت إلى أن الوزارة تراعي اختلاف ظروف الأسر المتضررة، فقد تكون الأسرة غير راغبة في الحصول على سيارة جديدة إذا كان الشخص الذي كان يقودها قد توفي، وفي هذه الحالة ستحصل الأسرة على قيمة السيارة في صورة دعم مالي.

وأكدت أن الوزارة تترك للأهالي حرية الاختيار بين الحصول على المركبة الجديدة أو قيمتها المالية، مشيرة إلى أن الإجراءات وصلت إلى مراحلها النهائية لشراء جميع المركبات التي فقدها الضحايا.

وكشفت عن وجود مساهمات من جهات مختلفة للمساعدة في توفير المركبات البديلة، موضحة أن حزب مستقبل وطن قدم تبرعًا بست سيارات، فيما وفر حزب آخر ثلاث سيارات، إلى جانب المساهمات الأخرى التي يجري التفاوض بشأنها لاستكمال العدد المطلوب.

وشددت مرسي على أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات شراء المركبات وتسليمها للأسر، باعتبار ذلك أحد مسارات الدعم الموجهة للمتضررين من الحادث، إلى جانب المساعدات المالية التي يجري إعدادها لأسر المتوفين والمصابين.