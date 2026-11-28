حققت أليسيا يانكون إنجازًا جديدًا لمصر على الساحة الرياضية والإعلامية الرقمية، بعدما توجت بالمركز الأول عالميًا في جائزة Sports Voice Award، باعتبارها أفضل صانعة محتوى رياضي على منصة تيك توك، ممثلةً للكرة المصرية في المحفل الدولي الذي استضافته دولة قطر.

وجاء تتويج أليسيا خلال ملتقى عالمي جمع نخبة من أبرز المؤثرين وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات «Visit Qatar»، التي أقيمت بالشراكة مع منصة تيك توك، في إطار الاهتمام المتزايد بصناعة المحتوى الرقمي ودوره في الوصول إلى الجماهير بمختلف اهتماماتهم.

أليسيا يانكون تحقق إنجازًا عالميًا باسم مصر

وشهد الملتقى حضور عدد كبير من المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يمثلون دولًا وثقافات مختلفة، حيث استهدف الحدث تسليط الضوء على التطور الكبير الذي تشهده صناعة المحتوى عبر المنصات الرقمية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين.

ويأتي فوز أليسيا يانكون بالمركز الأول ليعكس حضور المحتوى الرياضي المصري على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرته على المنافسة والوصول إلى مكانة متقدمة على المستوى العالمي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصة تيك توك وتأثيرها المتزايد في تشكيل اهتمامات الجماهير الرياضية.

أليسيا يانكون توجه الشكر للشركة المتحدة

وعقب إعلان فوزها بالجائزة، حرصت أليسيا يانكون على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة، خلال كلمتها في ختام مراسم التتويج، معربة عن تقديرها للدعم الذي حظيت به.

ويمثل هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة أليسيا يانكون، بعدما نجحت في حصد جائزة عالمية متخصصة في صناعة المحتوى الرياضي، وسط منافسة ضمت أسماء بارزة من مختلف أنحاء العالم، لتسجل إنجازًا جديدًا باسم مصر في مجال الإعلام الرياضي الرقمي