أثار غياب المخرج الفلسطيني حسام أبو دان عن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي الدولي الجدل، بعدما حالت الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر دون وصوله إلى المدينة لتقديم فيلمه غزة 13 أو (Thirteen in Gaza)، المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.



وأعرب جوليو بازه المدير الفني للمهرجان، عن حزنه لغياب أبو دان، مؤكدًا أن إدارة المهرجان بذلت محاولات لتسهيل مشاركته لكنها لم تنجح في تجاوز العقبات المرتبطة بإجراءات السفر.



وقال في تصريحات خاصة إن غياب المخرج الفلسطيني يحرم الجمهور من فرصة الاستماع إليه ومناقشته حول الظروف الاستثنائية التي شهدها إنتاج الفيلم، مشددا على أن المهرجانات السينمائية يجب أن تظل مساحات للدفاع عن حرية التعبير والتنقل والتواصل بين الفنانين والجمهور.



ويكتسب غياب حسام أبو دان دلالة خاصة بالنظر إلى طبيعة فيلمه، الذي صور بالكامل داخل قطاع غزة في ظروف الحرب، بمشاركة فريق عمل وممثلين فلسطينيين، ليقدم شهادة سينمائية عن الحياة اليومية للمدنيين تحت القصف والنزوح.



ويمثل العمل أول تجربة روائية طويلة للمخرج حسام أبو دان، بعد تجارب في صناعة الأفلام الوثائقية والإنتاج التلفزيوني، وقد شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي، قبل مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تورينو، ومهرجان الدوحة السينمائي في دورته الثانية.



ويواصل البرنامج الخاص بالاحتفاء بمئوية ميلاد النجمة الأمريكية مارلين مونرو، من خلال عروض وفعاليات تستعيد عددًا من محطات مسيرتها السينمائية، في دورة تجمع بين تكريم رموز السينما العالمية والاحتفاء بالتجارب المستقلة والأصوات الجديدة.