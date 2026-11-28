نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري يكشف تفاصيل اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والعراق.. هل تعود العمالة المصرية إلى بغداد؟

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء، على الاتفاق الجديد بين مصر والعراق بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو فتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وإعادة طرح ملف عودة العمالة المصرية إلى سوق العمل العراقي، بعد سنوات من التراجع بسبب الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد.

وزيرة التضامن: بدء تسليم دعم أسر ضحايا حادث دائري الوراق الإثنين المقبل

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف بدء تسليم الدعم المخصص لأسر ضحايا حادث الوراق اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل؛ بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشراء المركبات البديلة وتسليم الدعم لأسر المتوفين، مؤكدة أن إجمالي المساهمات وصل إلى 400 مليون جنيه على الأقل، وأن المصابين وأسرهم سيحصلون على المساندة اللازمة حتى التعافي.

حادث الوراق.. عمرو أديب يطالب بإعادة هيكلة منظومة المرور: المخالفات مش أهم من الأرواح

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا على منظومة تأمين الطرق والرقابة المرورية، عقب حادث الوراق، مؤكدًا أن تحميل المسؤولية لسائق السيارة وحده لا يكفي، وأن الحادث كشف عن أوجه قصور أوسع في إدارة الطرق وحماية أرواح المواطنين.

محمد الطباخ يغادر من دولة التلاوة بعد جولة إعادة مع محمد رضا.. تعرف على النتائج

خرج المتسابق محمد الطباخ من منافسات برنامج «دولة التلاوة»، بعد خوض جولة إعادة أمام المتسابق الشيخ محمد رضا، في ختام المنافسة التي شهدت إعلان درجات المتسابقين من لجنة التحكيم.

عمرو أديب: البقية في حياتكم.. ومقدرش أوعدكم إن دي مش أخر الأحزان

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث الوراق، معربًا عن حزنه الشديد إزاء سقوط الضحايا، مؤكدًا أن حجم المصيبة كبير ولا يمكن تبرير سقوط أرواح المواطنين في حوادث الطرق.

دبلوماسي روسي سابق: لا فرص للتنازل.. والمعارك بين موسكو وكييف ستستمر

قال ألكسندر زاسبيكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إنه لا يرى في الوقت الراهن أي فرص حقيقية لتقديم تنازلات من شأنها تقريب روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن المواقف المعلنة للطرفين لا توحي بوجود استعداد لتغيير شروطهما.

وزير الأوقاف: المتسابق علي ياسين التهامي من أعذب وأرق الأصوات التي سمعتها

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء المتسابق علي ياسين التهامي في برنامج «دولة التلاوة»، واصفًا صوته بأنه من أعذب وأرق الأصوات التي استمع إليها، مشيرًا إلى قرب أدائه من مدرسة القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا، التي يكن لها حنينًا خاصًا.

مدير مركز فيجن: موسكو وكييف في حرب استنزاف متبادلة.. ولا مؤشرات على تنازلات

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز «فيجن» للبحوث والدراسات، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تحولت منذ نحو عام إلى حرب استنزاف بنيوي واستراتيجي متبادل، في ظل غياب أي مؤشرات على استعداد أطراف الصراع لتقديم تنازلات سياسية أو استراتيجية في الوقت الراهن.

قيادي فلسطيني يكشف: مفاوضات الأسرى بالقاهرة توقفت بعد مجــ.زرة الحرم الإبراهيمي

كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، أن مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل عام 1994 أدت إلى توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تُجرى في القاهرة بشأن ملف الأسرى، موضحًا أن هذه الأحداث تزامنت مع مشاركته في المباحثات التي استضافها فندق شبرد، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى تونس ويلتقي للمرة الأولى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

لميس الحديدي عن حادث الوراق: 57 أسرة تغيرت حياتها في ثوانٍِ.. أب خرج إلى عمله ولم يعد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق خلّف حالة واسعة من الحزن والألم في مصر كلها، مؤكدة أن تداعياته لم تقتصر على أسر الضحايا والمصابين، وإنما امتد وجعها إلى بيوت المصريين جميعًا، في ظل المشاهد الإنسانية القاسية التي صاحبت الحادث.