أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء المتسابق علي ياسين التهامي في برنامج «دولة التلاوة»، واصفًا صوته بأنه من أعذب وأرق الأصوات التي استمع إليها، مشيرًا إلى قرب أدائه من مدرسة القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا، التي يكن لها حنينًا خاصًا.

علي ياسين التهامي اقترب جدًا من مدرسة الشيخ محمود البنا

وقال وزير الأوقاف للمتسابق: «الشيخ علي من أعذب وأرق الأصوات اللي سمعتها، وعندي حنين خاص لمدرسة الشيخ محمود البنا، ولا أمل منه، وعلي اقترب جدًا منه»، مؤكدًا استمتاعه بأدائه وعدم شعوره بالملل من الاستماع إلى تلاوته.

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بقراءة المتسابق، مؤكدًا أنها جاءت جيدة وخالية من الأخطاء.

كما اكتفى الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بالإشادة بأدائه قائلًا: «أحسنت».

وفي السياق ذاته، أثنى الشيخ طه النعماني على تلاوة علي ياسين التهامي، مشيرًا إلى أنه استشعر في قراءته أداء الأولياء.